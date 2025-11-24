Hagyomány és közösség: ötödik alkalommal rendezték meg a Hagyományőrző Táncházat Battyánban

Ötödik alkalommal telt meg a battyáni kultúrotthon nagyterme november 22-én, ahol ismét megrendezték a Hagyományőrző Táncházat. A délután négykor kezdődő program a népi kultúrára épült, és tovább erősítette a település közösségi életét.

A színpadon ezúttal a Kárpátaljai Csipkés Népi Együttes mutatta be műsorát. Táncuk és viseletük nagy érdeklődést váltott ki, a közönség közelről láthatta a magyar néphagyomány egy szeletét. A rendezvény családbarát jellege idén is meghatározó volt: a tíz év alatti gyerekek díjmentesen vehettek részt, a szervezők pedig frissítőkkel készültek. A program igazi közösségi alkalommá vált.

A táncház hangulata és szerepe évről évre erősödik – erről beszélt Kocsis Mária, a Csemadok Battyányi Alapszervezetének elnöke portálunknak. Elmondta, hogy az első alkalom után gyorsan kiderült, a településen jelentős igény mutatkozik az élő népzenei eseményekre. A résztvevők száma folyamatosan nő, és már a környező településekről is érkeznek vendégek.

A Kárpátaljai Csipkés Népi Együttes meghívása tudatos döntés volt, árulta el. Mint mondta, olyan fellépőket kerestek, akik hitelesen képviselik a magyar népi hagyományokat. A műsor fogadtatása pozitív volt, sokan jelezték, hogy az előadás élményt adott, és sokan kedvet kaptak a táncházban való részvételhez is.

Beszámolt arról is, hogy a szervezés idén sem volt egyszerű. A fellépők utaztatása, az időpontok egyeztetése és a technikai háttér kialakítása több lépésben valósult meg. A csapat és a támogatók együttműködése azonban lehetővé tette, hogy a program a tervek szerint valósuljon meg – húzta alá.

A jövőre vonatkozó tervek már körvonalazódnak. Kocsis Mária a Felvidék.mának elmondta azt is, egyre több szülő érdeklődik a rendszeres néptáncoktatás iránt, de jelenleg nincs olyan szakember, aki ezt a településen vállalná. A szervezők célja, hogy a következő évre találjanak megfelelő oktatót, és elindíthassák a foglalkozásokat. Emellett új vendégegyüttes meghívását és több interaktív elem beépítését is tervezik, hogy a táncház tovább bővüljön.

TI/Felvidék.ma