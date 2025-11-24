Home Kitekintő Interreg pályázatból szépül meg az abaújszántó–cekeházi Patay-kastély
Kitekintő

Interreg pályázatból szépül meg az abaújszántó–cekeházi Patay-kastély

Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Vajda János)

2025. március 7-én a tőketerebesi Andrássy-kastély dísztermében aláírásra került az Interreg  Magyarország–Szlovákia Program Szlovákia program keretében az „Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége” című projekt partnerségi szerződése, ezzel kezdetét  vette a határon átnyúló kezdeményezésű, a közös kulturális, szellemi és épített örökségek  megőrzését, rehabilitációját és turisztikai hasznosítását célzó komplex projekt.  

Az Interreg Magyarország–Szlovákia Program keretében HUSK/2302/2/2.4/004 kódszámon,  #abazem akronim alatt Abaújszántó Város Önkormányzata (HUN), a „Monoki Reneszánsz  Kastély” Kft. (HUN) és Tőketerebes Város Önkormányzata (SK) határon átnyúló  kezdeményezésben, „Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége” címmel  közösen tervez fejlesztést megvalósítani. A projekt 2 446 327,84 euró összegű vissza nem  térítendő támogatást nyert el. A projekt összköltsége az önrésszel együtt 3 057 909,81 euró. Az  abaújszántó–cekeházai Patay-kastély felújítása 799 380 euró ERFA-támogatási összegből /  európai uniós támogatásból valósul meg.

A projekt három helyszínét szellemi és kulturális síkon összekovácsolják az Abaúj–Zemplén  térség épített értékeinek megőrzésére tett törekvések.

Cél a közös történelmi örökség  rehabilitációja, a modern turisztikai kínálat feltételrendszerének kiépítése a megújuló műemlék épületekben, a hatékony és élményalapú interpretáció elérése érdekében.

A projektben részt  vevő felek közös kihívása és egyben lehetősége örökölt kulturális értékeiknek a megújítása és azok turisztikai, valamint társadalmi-kulturális hasznosítása.

A fejlesztés során megvalósul az Abaújszántó–Cekeházán található historizáló, neoklasszicista  stílusú Patay-kastély teljes külső homlokzatának műemléki helyreállítása, valamint a belső  kastélyrész is biztonságosan bejárhatóvá válik.

A „magyar kastélyok, várkastélyok, várak kísértethistóriáinak kultúrtörténete” egyedi téma köré fonódva tematikus séták állnak majd a látogatók rendelkezésére, amelyek révén nemcsak a kastély kerül bejárásra és hiteles módon  megismerésre kívül-belül, hanem a kutató szemével válik megismerhetővé a magyar kísértethistória-hagyomány történeteinek legjava, amely garantáltan leköti majd minden látogató figyelmét.

(Fotó: Wikipédia)

A projekt keretében olyan, a műemlékvédelmi követelményeknek megfelelő épületek,  műemlékek kialakítása a cél, amelyekben magas színvonalú, a modern kulturális turisztikai  igényeknek megfelelő, egyedi, országos szinten is versenyképes, élményalapú attrakció  létrehozása valósul meg.

A beruházás az értékelvű hasznosítás és örökségmegőrzés mellett a turisztikai  vonzerőfejlesztés, a nem formális oktatás, a vidékfejlesztés, a munkahelyteremtés és a  gazdaságélénkítés céljainak is teljeskörűen megfelel.

A monoki reneszánsz várkastélyban tervezett fejlesztésekről ITT számoltunk be. 

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Matteo Salvini szerint dolgozni kell hagyni Donald Trumpot,...

Nyílt és részletekbe menő volt Genfben tartott amerikai–ukrán...

Európa vezetői a béke helyett Ukrajna fegyveres erői...

Orbán Viktor öt pontban válaszolt Ursula von der...

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború és Európa sorsfordító...

A Kreml szerint Moszkva nem kapott hivatalos tájékoztatást...

„Az EU teljesen elszigetelte magát a világpolitikában és...

Határon átnyúló együttműködési program keretében újul meg a...

Az idei évben 12 ezer határsértőt fogtak el...

Orbán Viktor: közeledik a budapesti békecsúcs

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma