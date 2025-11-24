Interreg pályázatból szépül meg az abaújszántó–cekeházi Patay-kastély

2025. március 7-én a tőketerebesi Andrássy-kastély dísztermében aláírásra került az Interreg Magyarország–Szlovákia Program Szlovákia program keretében az „Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége” című projekt partnerségi szerződése, ezzel kezdetét vette a határon átnyúló kezdeményezésű, a közös kulturális, szellemi és épített örökségek megőrzését, rehabilitációját és turisztikai hasznosítását célzó komplex projekt.

Az Interreg Magyarország–Szlovákia Program keretében HUSK/2302/2/2.4/004 kódszámon, #abazem akronim alatt Abaújszántó Város Önkormányzata (HUN), a „Monoki Reneszánsz Kastély” Kft. (HUN) és Tőketerebes Város Önkormányzata (SK) határon átnyúló kezdeményezésben, „Abaúj–Zemplén térségének újjáéledő nemesi öröksége” címmel közösen tervez fejlesztést megvalósítani. A projekt 2 446 327,84 euró összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt összköltsége az önrésszel együtt 3 057 909,81 euró. Az abaújszántó–cekeházai Patay-kastély felújítása 799 380 euró ERFA-támogatási összegből / európai uniós támogatásból valósul meg.

A projekt három helyszínét szellemi és kulturális síkon összekovácsolják az Abaúj–Zemplén térség épített értékeinek megőrzésére tett törekvések.

Cél a közös történelmi örökség rehabilitációja, a modern turisztikai kínálat feltételrendszerének kiépítése a megújuló műemlék épületekben, a hatékony és élményalapú interpretáció elérése érdekében.

A projektben részt vevő felek közös kihívása és egyben lehetősége örökölt kulturális értékeiknek a megújítása és azok turisztikai, valamint társadalmi-kulturális hasznosítása.

A fejlesztés során megvalósul az Abaújszántó–Cekeházán található historizáló, neoklasszicista stílusú Patay-kastély teljes külső homlokzatának műemléki helyreállítása, valamint a belső kastélyrész is biztonságosan bejárhatóvá válik.

A „magyar kastélyok, várkastélyok, várak kísértethistóriáinak kultúrtörténete” egyedi téma köré fonódva tematikus séták állnak majd a látogatók rendelkezésére, amelyek révén nemcsak a kastély kerül bejárásra és hiteles módon megismerésre kívül-belül, hanem a kutató szemével válik megismerhetővé a magyar kísértethistória-hagyomány történeteinek legjava, amely garantáltan leköti majd minden látogató figyelmét.

A projekt keretében olyan, a műemlékvédelmi követelményeknek megfelelő épületek, műemlékek kialakítása a cél, amelyekben magas színvonalú, a modern kulturális turisztikai igényeknek megfelelő, egyedi, országos szinten is versenyképes, élményalapú attrakció létrehozása valósul meg.

A beruházás az értékelvű hasznosítás és örökségmegőrzés mellett a turisztikai vonzerőfejlesztés, a nem formális oktatás, a vidékfejlesztés, a munkahelyteremtés és a gazdaságélénkítés céljainak is teljeskörűen megfelel.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma