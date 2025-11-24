A sorozatos vasúti balesetek miatt a közlekedési miniszter leváltását kezdeményezi az ellenzék

Jozef Ráž (Smer-SD) közlekedési miniszter leváltását kezdeményezi az ellenzék – ezt hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be a Slovensko-Za ľudí. A rendkívüli üléshez szükséges több mint 30 támogató aláírást a többi ellenzéki képviselőtől gyűjtötték össze. Richard Raši házelnök (Hlas-SD) hét napon belül köteles összehívni az ülést.

„A fő okot a sorozatos vasúti balesetek szolgáltatják, amelyek miatt teljesen nyilvánvalóan Jozef Ráž is politikai felelősséget érez, hiszen felajánlotta a lemondását a kormányfőnek, aki azonban nem fogadta el. Szerintünk viszont a lemondást nem felajánlják, hanem benyújtják. Ha Ráž azt hitte, hogy felajánlja a távozását, és ezzel az egész el van intézve, akkor tévedett” – jelentette ki Grendel Gábor, a Slovensko képviselője.

Szinte hetente történnek vasúti balesetek és különféle meghibásodások, de a kormány nem tesz semmit, csak kibúvókat keres – tette hozzá Michal Šipoš frakcióvezető.

„Minden másra költenek, csak a vasúti biztonsági berendezések vásárlására, új vasúti kocsik beszerzésére és az infrastruktúra fejlesztésére nem. Jozef Ráž pedig nyugtázza ezt, és nem tesz semmit”

– mondta Šipoš.

Az ellenzék szerint sikeres lehet a leváltási kísérlet, hiszen a kormánypárti Hlas-SD is Ráž menesztése mellett foglalt állást.

„Kivételes lehetősége van a Hlasnak, hogy bebizonyítsa, nem csupán a Smer félresikerült utánzata, hanem van saját politikája is, saját elképzelései, sőt még a saját ígéreteit is képes teljesíteni. Hát tessék, itt a javaslat Ráž leváltására, várjuk, hogy a Hlas csatlakozzon hozzá, és sikerül meneszteni a minisztert”

– mondta Veronika Remišová képviselő.

TASR/Felvidék.ma