Vándorbölcső-átadás a felsőrási református gyülekezetben

A felsőrási református templom különleges közösségi ünnepnek adott otthont november 23-án, vasárnap délelőtt. A gyülekezet egyszerre készült keresztelőre, istentiszteletre és a helyi közösség életében is fontos szerepet betöltő vándorbölcső ünnepélyes átadására.

Ikergyermekek keresztelése – a közösség öröme

Az alkalom a 342. dicséret eléneklésével indult, majd a keresztelés liturgiája következett. A Zsoltárok könyve 127 és az Apostolok cselekedetei 2,39 igéi vezették be a szülők és keresztszülők fogadalomtételét, hangsúlyozva:

a gyermek Isten ajándéka, akinek gondozása és nevelése szent felelősség.

Tóth László szkárosi nyugalmazott lelkipásztor a keresztelés előtt így bátorította a családokat: „Isten írja be nevüket az élet könyvébe, és tartsa meg őket kegyelmében.”

A két kisfiút – Ádámot és Lászlót – a gyülekezet szeretettel vette körül, majd közös imádság és ének zárta a keresztelői részt.

Istentisztelet – „Egymás terhét hordozzátok”

Az igehirdetés alapjául Pál apostolnak a galatákhoz írt levelének hatodik fejezete szolgált, amely az egymás iránti felelősségvállalásról és a keresztény közösség mindennapjairól tanít.

Az igét szintén Tóth László hirdette. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai, sokszor széthúzó világban különösen nagy szükség van arra a szemléletre, amely

„nem ítélkezik, hanem felemel, nem eltávolít, hanem közel hoz”.

A prédikációban kiemelte: minden embernek van saját terhe, amely kívülről kisebbnek tűnhet, mint valójában. „Krisztus igája azért könnyű, mert velünk hordozza” – hangzott el az igehirdetés záró gondolataként.

A gyülekezet közös imádsággal kérte Isten áldását a családokra és a helyi közösségre.

Vándorbölcső-átadó – a közösség ajándéka a jövőnek

Az ünnepi alkalom harmadik része a vándorbölcső átadása volt, amely a gömöri magyar gyülekezetek körében újraéledő, lélekemelő immár ötéves hagyomány.

A 173. dicséret első versének eléneklése után tájékoztatás hangzott el a Köldökzsinór-programról, amely a külhoni magyar újszülöttek családjainak támogatását hivatott szolgálni.

A jelenlévők megismerhették, milyen lehetőségekkel élhetnek a gyermek születésétől kezdve, és milyen segítséget kaphatnak a magyar közösség részéről. A vándorbölcső is a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándéka. A programokról a Szövetség a Közös Célokért rimaszombati irodájában érdeklődhetnek. A Rákóczi Szövetség ajándéka, az „Első könyvem” babanapló is átadásra került, amely a gyermek első éveinek megörökítésére és a családi emlékek összegyűjtésére kínál értékes lehetőséget.

A bölcső átadása során személyes áldáskérés hangzott el a Kovács család számára nt. Mudi Róbert berzétei lelkipásztortól, a gömöri vándorbölcsőprogram egyik elindítójától.

Nt. Mudi Róbert a hófödte tájról és a finoman hulló hópihékről beszélt, párhuzamot vonva az új élet törékenysége és a szeretet ereje között. „Ahogy a hópihék lágyan érkeznek a földre, úgy érkezik minden gyermek az életünkbe – apró, tiszta, és tele ígérettel. Vigyázzanak rájuk szeretettel, hiszen minden pillanat ajándék” – tette szívhez szóló üzenetévé a szülők számára.

A lelkipásztor így fogalmazott:

„Vigye ez a bölcső otthonotokba az Isten békességét. Legyen jelképe annak, hogy gyermeketek a közösségünkben mindig számíthat imádságra, szeretetre, útmutatásra.”

A két bölcső megtelt ajándékokkal. A szervezők köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik hozzájárultak a Vándorbölcső-program megvalósításához. A legközelebbi átadóra ebben az évben december 6-án kerül sor Gömörpéterfalán.

A család meghatódva vette át az ajándékokat, amelyek a közösség szeretetét és támogató szándékát fejezik ki.

A istentisztelet végén közös imádság hangzott el a gyermekekért, szóban és énekben, hogy életükben érezzék majd mind a hit, mind a magyarság megtartó erejét. Közreműködött a Pacsirta kórus nt. Bihari Richárd helyettes lelkész vezetésével.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma