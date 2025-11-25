Danko felszólította a pártokat, hogy ne foglalkozzanak a Beneš-dekrétumokkal

Andrej Danko, az SNS elnöke felszólította a pártokat, beleértve a Progresívne Slovensko-t (PS), hogy ne foglalkozzanak a Beneš-dekrétumok kérdésével. Ha a PS nem tesz ennek eleget, az SNS jogi elemzést készít – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján.

„Felszólítjuk az összes pártot, hogy ne nyúljanak a Beneš-dekrétumokhoz” – szögezte le. Rémisztőnek tartja, hogy egyes pártok meg akarják nyitni ezt a témát. „Ha a PS folytatja, amit csinál,

jogi elemzést dolgozunk ki a Beneš-dekrétumokról, és a legfőbb ügyészhez fordulunk”.

Rámutatott, hogy Csehországban már alakulófélben levő társulásokat is betiltottak amiatt, mert a Beneš-dekrétumok ügyét akarták megnyitni. A felhívás külön vonatkozik a Szlovákiában működő magyar pártra – mondta Danko. „A programjában benne van, hogy Stop Beneš” – tette hozzá.

Azt is leszögezte, nem helyes megnyitni a második világháború utáni békerendezés traumáit, és

emlékeztetett, hogy a Beneš-dekrétumok továbbra is hatályosak.

Bírálta a PS dél-szlovákiai régióval kapcsolatos további megállapításait is. „Nem hiszem, hogy Dél-Szlovákia szenved az infrastrukturális lemaradás miatt” – szögezte le. Szerinte a PS csak feszültséget akar kelteni Szlovákia és Magyarország között.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke is bírálta a PS-t. „A Beneš-dekrétumok felfüggesztését javasolta. Soha nem volt jobb a szlovák-magyar viszony, mint most, hát akkor miért ne hajítsunk el egy kézigránátot, ugye? Csakhogy a progresszívek tévedhetetlenül a Duna szlovák oldalára hajigálják” – írta a közösségi hálón.

TASR/Felvidék.ma