Brüsszel továbbra is politikai zsarolás céljából, jogtalanul tartja vissza a Magyarországnak járó pénzeket

Az Európai Parlament gazdasági és költségvetési bizottságainak együttes ülésén Raffaele Fitto és Valdis Dombrovskis biztosok részvételével vitatták meg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) végrehajtását. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse rákérdezett: miért blokkolják továbbra is a Magyarországnak járó forrásokat.

„Konkrét példákkal szembesítettem a biztosokat, hogy mennyire átpolitizált az eljárás. Érdemi cáfolat nem érkezett. Ez önmagáért beszél: a politikai nyomásgyakorlás iskolapéldájáról van szó” – mondta az ülés után Győri Enikő.

A képviselő felszólalásában rámutatott: a Bizottság összemossa az RRF-pénzek kifizetésének feltételeit, az ún. mérföldköveket az általános kondicionalitási eljárással – mindezt nem is titkolják, hisz Ursula von der Leyen is beszélt róla a szeptemberi évértékelő beszédében.

Gyakori, hogy hónapokig nincsenek válaszok a magyar javaslatokra, majd a Bizottság újabb követelményekkel áll elő. Ezek az elvárások ráadásul nem állnak összhangban azzal, hogy más tagállamoktól mit követelnek meg.

A lengyel kormányváltás után a Bizottság már egy másfél oldalas, jogi erővel nem bíró akcióterv alapján is elindította a kifizetéseket. Magyarországtól ezzel szemben azt is megvárná, hogy a tárgyalások során elfogadott jogszabályok a gyakorlatban is megfelelően működnek-e.

Súlyos kettős mérce. „Ez különösen kiábrándító annak fényében, hogy a Bizottság az RRF mintájára tervezi átalakítani a következő többéves költségvetés működését. Tehát a Bizottság magához vonná az összes uniós forrás fölötti döntést, amire pedig semmilyen felhatalmazása nincs a szerződések alapján” – fogalmazott Győri Enikő.

A Patrióták továbbra is átlátható, egységes szabályokat és tisztességes elbánást követelnek:

a Magyarországnak járó forrásokat ideológiamentesen, a szerződéseknek megfelelően kell folyósítani.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma