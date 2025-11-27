A Femine Fortis – Erős Nők 2026-ban is keresi a felvidéki magyar női példaképeket

A Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás tizenegyedik alkalommal keresi a Felvidék magyar nő Példaképét. A szervezet 2016 óta ítéli oda a Példakép-díjat.

2026-ban is keressük a Példaképeket

Ön is ismer olyan nőt, lányt, asszonyt, aki a példaképünk lehet, olyan sikeres hölgyet, aki tettével bizonyított, nőként alkotott maradandót, egyedülit, hiánypótlót? Szeretné, ha mindenki megismerné a történetét? Sikereit? Az oda vezető utat? Ha Ön is ismer olyan nőt, lányt, asszonyt, aki a példaképünk lehet, olyan sikeres embert, aki bebizonyította, nőként is lehet nagyot alkotni, szeretné, ha mindenki megismerné a történetét, a sikereit és az oda vezető utat, akkor jelölje Példaképnek.

Bárkit lehet jelölni, aki méltó példaképünkké válhat.

A javaslatokat 2026. január 31-ig várjuk.

A kuratórium a jelölések beérkezése után dönt. A kuratórium tagjai: Bauer Edit, Hervay Rozália, Kiss Beáta, Németh Gabriella, Neszméri Tünde, Reiter Flóra, Szomolai Andrea és Zupko Mária. Az elismerést ünnepélyes keretek között Füleken adjuk át márciusban.

Várjuk a jelöléseket a feminefortis@gmail.com címre. Kérjük, adják meg a jelölt elérhetőségeit (telefon, e-mail), és küldjenek egy életrajzot, illetve egy legalább féloldalas ajánlást (méltatást), amelyben kifejtik, miért javasolják az adott személyt a kitüntetésre.

Lehet az egy édesanya, egy vállalkozó, közéleti ember, regionális politikus, művész, író, pedagógus, kultúraszervező. A lényeg, hogy értékeket jelenítsen meg, hogy a környezete és a felvidéki magyarság felnézhessen rá, hogy valódi példaként szolgálhasson nemzetünk számára. Kérjük szlovákiai magyar nőket jelöljenek, díjunkat azért alapítottuk, hogy megmutassuk, mennyi értékes ember, mennyi alkotó, önfeláldozó, értékeket őrző és gyarapító ember él közöttünk. Kérjük a jelölőket, hogy saját elérhetőségüket is adják meg.

Az eddig díjazottak

Az első évben Cséfalvay Ágnes és Bodnár Éva, egy évvel később Tóth Erika és Szobi Kerekes Eszter munkásságát ismertük el, 2018-ban Szvorák Zsuzsanna és Rácz Jolán, 2019-ben Szabóné Kozár Éva, Molnár Zsuzsa posztumusz és Bauer Edit kapták meg az elismerést, a 2020-as évben pedig Klemen Teréziát díjaztuk, valamint Tóth Klára posztumusz kapta meg az elismerést. 2021-ben Szögedi Anna, Tornalja polgármestere, 2022-ben a jubileumát ünneplő Strédl Terézia kapott elismerést, 2023-ban dr. Dolán Rózsa és Szlezák Erika kapták a díjat. 2024-ben Szarka Zsuzsa lett a Példakép-díjas, különdíjat kapott Molnár Beáta, míg Hahn Éva Példakép-Életmű-díjat kapott. A tizedik díjátadón több hölgyet is díjaztunk, Tanko Gabriella, Szanyi Mária, Gál Veronika és Nagy Anita kaptak elismerést.

A Femine Fortis – Erős Nők elnöksége nevében

Neszméri Tünde