Home Itt és Most A házelnök fél a Beneš-dekrétumok megnyitásától – aggódik a csehek miatt is
Itt és Most

A házelnök fél a Beneš-dekrétumok megnyitásától – aggódik a csehek miatt is

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: SITA

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök szerint rendkívüli kockázatot jelent a Beneš-dekrétumok megnyitásának kérdése. Ennek emlegetését nem csupán politikai hibának tartja, hanem veszélyes precedensnek Szlovákia és az egész régió számára.

Raši a Progresívne Slovensko (PS) kijelentéseire reagált. „Ilyen könnyelmű kijelentések láncreakciót válthatnak ki és megingathatják a jogbiztonságot Csehországban is” – állítja Raši. Ezért a jövő héten beszélni kíván a témáról Tomio Okamurával, a cseh képviselőház Szlovákiába látogató elnökével.

„A történelmi tényeket és a téma érzékeny voltát figyelmen kívül hagyó meggondolatlan lépések veszélyt jelentenek a békés egymás mellett élésre régiónkban.

Világosan ki kell mondani, hogy ha Szlovákiában kinyitják Pandora szelencéjét, az Csehország stabilitását is alapjaiban veszélyeztetheti”

– véli Raši.

Szerdai ülésén a kormány nyilatkozatot fogadott el a második világháború utáni rendezési dokumentumok érinthetetlenségéről. Ebben leszögezi, hogy lezártnak tekinti ezt a kérdést, egyúttal nyugtalanságát fejezte ki „a dekrétumok megnyitására vonatkozó felhívások miatt, amelyek felesleges feszültséget keltenek, félreértéseket eredményeznek és megosztják a társadalmat”, emellett pedig visszautasította „az európai történelem e fejezetének politizálását”.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A kormány több mint 2,5 millió eurót fordít...

Fico szerint Lajčák nem tett semmi olyat, ami...

A kormány nyilatkozatot fogadott el a Beneš-dekrétumok érinthetetlenségéről

Hétfőn tárgyal a parlament Jozef Ráž közlekedési miniszter...

Blanár szerint kirívó módon visszaélnek a Beneš-dekrétumok témájával...

A december másodikai parlamenti ülésen dönthetnek Ján Ferenčák...

Magyar Szövetség: stop Beneš – stop földmaffia!

Danko felszólította a pártokat, hogy ne foglalkozzanak a...

A Smer-SD garanciát akar a 79 fős kormánypárti...

A szlovák államfő is csatlakozott az Állítsuk meg...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma