A házelnök fél a Beneš-dekrétumok megnyitásától – aggódik a csehek miatt is

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök szerint rendkívüli kockázatot jelent a Beneš-dekrétumok megnyitásának kérdése. Ennek emlegetését nem csupán politikai hibának tartja, hanem veszélyes precedensnek Szlovákia és az egész régió számára.

Raši a Progresívne Slovensko (PS) kijelentéseire reagált. „Ilyen könnyelmű kijelentések láncreakciót válthatnak ki és megingathatják a jogbiztonságot Csehországban is” – állítja Raši. Ezért a jövő héten beszélni kíván a témáról Tomio Okamurával, a cseh képviselőház Szlovákiába látogató elnökével.

„A történelmi tényeket és a téma érzékeny voltát figyelmen kívül hagyó meggondolatlan lépések veszélyt jelentenek a békés egymás mellett élésre régiónkban.

Világosan ki kell mondani, hogy ha Szlovákiában kinyitják Pandora szelencéjét, az Csehország stabilitását is alapjaiban veszélyeztetheti”

– véli Raši.

Szerdai ülésén a kormány nyilatkozatot fogadott el a második világháború utáni rendezési dokumentumok érinthetetlenségéről. Ebben leszögezi, hogy lezártnak tekinti ezt a kérdést, egyúttal nyugtalanságát fejezte ki „a dekrétumok megnyitására vonatkozó felhívások miatt, amelyek felesleges feszültséget keltenek, félreértéseket eredményeznek és megosztják a társadalmat”, emellett pedig visszautasította „az európai történelem e fejezetének politizálását”.

TASR/Felvidék.ma