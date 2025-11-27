Home Régió A jótékonyság ragadós: december másodikán megmozdul Érsekújvár
A jótékonyság ragadós: december másodikán megmozdul Érsekújvár

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: hdr/Ahoj Nové Zámky

Idén, december 2-án szervezik meg Érsekújvárban a GivingTuesday jótékonysági gyűjtést. Ez a nagylelkűség, az adakozás és az önkéntesség ünnepe – közölte a városi hivatal.

A GivingTuesday 2012-ben indult útjára, azzal a céllal, hogy mindenkit emlékeztessenek, a jóság ragályos, és mindenki terjesztheti. Az akció azóta globális mozgalommá nőtte ki magát, egyesíti az embereket, illetve a közösségeket és a szervezeteket, amelyek segítséget nyújtanak a rászorulóknak.

Az adakozás és a jó cselekedetek világnapján tartós élelmiszerek, tisztálkodási és tisztítószerek adományozásával segíthetik a rászorulókat az érsekújváriak. „December 2-án több mint 20 gyűjtőponton – óvodákban, alap- és középiskolákban, és más helyeken – gyűjtik az adományokat” – tette hozzá a városi hivatal.

TASR/Felvidék.ma

 

