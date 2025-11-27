A kormány több mint 2,5 millió eurót fordít az északkeleti régió fejlesztésére

A szlovák kormány több mint 2,5 millió eurót különített el a Felsővízköz, Sztropkó és Mezőlaborc körzeteiben működő önkormányzatok, szervezetek és közösségek támogatására. A forrásokról és a minisztériumok előtt álló feladatokról a kabinet szerdai, Felsőodorban tartott kihelyezett ülésén döntött, elsősorban a térség gazdasági és szociális felzárkóztatását szem előtt tartva.

A teljes összegből több mint 1,9 millió euró közvetlenül a három érintett körzet településeihez és jogi személyeihez kerül, a fennmaradó rész pedig a tágabb régiót érintő nagyobb projektekre jut. Ide tartozik például a kassai érsekség 80 000 eurós támogatása az Eperjes–Solivarban épült új egyházi általános iskola konyhájának és étkezőjének felszerelésére, valamint 100 000 euró a Holubnica idősotthon belső berendezésére Iglón.

A házigazda Felsőodor 50 000 eurót kap a kultúrház felújítására, míg Velkő település 40 000 eurót fordíthat a volt általános iskola átalakítására, ahol első világháborús múzeumot szeretnének létrehozni. Ugyancsak 40 000 eurót különítettek el egy kísérleti projektre, amely a kelet-szlovákiai Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete mellett, a Pavol Jozef Šafárik Egyetemen alakítana ki speciális rendelőt Kassán.

A kabinet a pénzügyi döntések mellett konkrét feladatokat is meghatározott. Denisa Saková miniszterelnök-helyettesnek és gazdasági miniszternek folytatnia kell új befektetők felkutatását a három körzetben, valamint tárgyalásokat indítani a Volvo Car Slovakia-val arról, hogy az elektromos autók alkatrészeinek gyártásához szükséges kapacitások Sztropkóban és Felsővízközben is megjelenhessenek.

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszternek a jövő év végéig el kell készítenie a nagydomásai víztározó új kezelési szabályzatát, és gondoskodnia kell a partfalak csúszás elleni stabilizálásáról. A közlekedési tárcát vezető Jozef Ráž feladata 2026 decemberéig a közbeszerzés kiírása két új híd – a Kerekrét előtti patak feletti, illetve a Mátévágásán található Fias-patakon átívelő – építésére.

Az infrastruktúra bővítéséhez kapcsolódik Samuel Migaľ feladata is: a miniszternek meg kell vizsgálnia a Varannó körgyűrűje megépítéséhez szükséges műszaki és finanszírozási lehetőségeket. Sport- és turisztikai területen Rudolf Huliak 2026 júniusáig készít elő javaslatokat a sztropkói futballstadion új lelátójának építésére és a helyi jégcsarnok gépházának felújítására.

A kulturális fejlesztések terén Martina Šimkovičová, a kulturális tárca vezetője Horony Ákos kisebbségi kormánybiztossal együtt mérheti fel Mezőlaborc körzet kulturális turizmusban rejlő lehetőségeit, különös tekintettel a régió sokszínűségének megőrzésére és bemutatására. A cél egy olyan, turisztikai vonzerőt növelő modell kidolgozása, amely a térség kulturális és természeti örökségére épít, többek között a felújított Andy Warhol Múzeum tervezett megnyitására alapozva.

A kormányfő ismét hangsúlyozta a kihelyezett ülések jelentőségét, amelyek lehetőséget adnak a térségek problémáinak közvetlen megismerésére. A kabinet ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánja: 2026-ra 12 kihelyezett ülést terveznek, amelyek összesen 36 járást érintenek – Szlovákia járásainak csaknem felét, tájékoztatott Robert Fico.

