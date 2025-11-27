A megyék jövőjéről érdemi politikai vitát kell folytatni

Farkas Iván, a Magyar Szövetség megyei képviselőcsoportjának elnöke legutóbbi Facebook-bejegyzésében a megyék jövőjével kapcsolatos kritikus kérdéseket vetett fel. Rámutatott arra, hogy a pozsonyi parlament különböző politikai pártjai közül az egyik a megyék teljes megszüntetésével, míg a másik számuk drasztikus csökkentésével érvel. Azonban e javaslatok mögött nem állnak megalapozott érvek, csupán populista retorikát hallhatunk – véli.

Farkas Iván figyelmeztetett arra, hogy a megyék „drágaságára” és „feleslegességére” hivatkozó állítások csupán populista szócséplések. Ezeket az érveket általában nem támasztják alá valós szakmai és szakpolitikai viták, amelyek segíthetnek megérteni a helyzetet.

Mint írja, az állami kerületi hivatalok, amelyek 2001 előtt működtek, nem tudnák biztosítani a szükséges helyi képviseletet és döntéshozatalt. Míg a megyei önkormányzatok keretein belül 55 képviselő dolgozik együtt, az államigazgatás keretein belül mindössze egyetlen hivatalnok, a kerületi elöljáró lenne felelős a döntések meghozataláért – érvel.

Farkas hangsúlyozta a megyei költségvetés fontosságát, példaként említve Nyitra megye 2026-ra tervezett költségvetését. Mint írja, a megyei testület által jóváhagyott jövő évi költségvetés kiegyenlített, 355 millió eurós bevétellel és kiadással rendelkezik. A költségvetésből 63 millió eurót a különféle beruházásokra kívánnak fordítani. Ebből 30 millió eurót a megyei utak felújítására szánnak, hogy a közlekedés évek múlva is zökkenőmentes legyen. Továbbá 9 millió eurót az oktatási intézmények, míg 6,5 millió eurót a szociális intézmények fejlesztésére vagy renoválására terveznek.

Jövőre a megye rendelkezésére álló, üzemeltetésre szánt 292 millió euró 97%-át a 62 megyei fenntartású középiskola, 25 megyei fennhatóságú szociális intézmény, 3 megyei egészségügyi intézmény és 14 megyei kulturális intézmény üzemeltetésére, valamint a 110 nonprofit, de nem megyei fenntartású szociális intézmény támogatására használják fel. A költségvetés továbbá a településeknek, civil és társadalmi szervezeteknek, iskoláknak, óvodáknak, Csemadok-szervezeteknek és regionális fejlesztési ügynökségeknek (RRA) nyújt támogatást.

Farkas Iván felvetette a kérdést, hogy ennek tükrében hol van pazarlás a megyék működésében, és kinek az érdekeit szolgálja a populista politikai retorika? A politikus véleménye szerint a megyék nemcsak szükségesek, hanem elengedhetetlenek a helyi közösségek fejlődése és jóléte szempontjából.

Végezetül megjegyezte, a Magyar Szövetség megyei képviselőcsoportja elkötelezett amellett, hogy a közösségek érdekeit képviselje, és hogy a jövőben is folytatódjanak az érdemi viták a megyék reformjáról. Farkas Iván bejegyzése rámutat arra, hogy a megyék szerepe nem csupán pénzügyi kérdés, hanem a helyi lakosság megfelelő képviseletéről és érdekeinek védelméről is szól. A jövőbeni döntések során is fontos, hogy figyelembe vegyék a helyi közösségek igényeit és szükségleteit.

SZE/Felvidék.ma