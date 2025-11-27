Legkésőbb december 19-ig fel kell adni a karácsonyi küldeményeket, hogy időben megkapják a címzettek – figyelmeztetett a Szlovák Posta. A küldeményeket 18 napig veheti át a címzett. A csomagkiadó automatákból néhány napig vehető ki a küldemény, utána a postán váltható ki, ezeket nem küldik vissza a feladónak – közölte Eva Peterová, a posta szóvivője.

A külföldre feladott csomagok kézbesítését befolyásolhatja a repülőterek forgalma, a szállítók leterheltsége, a vámeljárás, ezért ezek ünnepek előtti kézbesítéséért nem vállal felelősséget a Szlovák Posta.

A külföldre szánt csomagot ezért minél hamarabb fel kell adni – tanácsolja a cég.

Ezeknél a küldeményeknél a legmegbízhatóbb, ha nem kell repülőgéppel szállítani, vagyis Magyarországra, Csehországba, Ausztriába és Németországba elvileg elég december 19-ig feladni a csomagot.

A többi európai országba, ahova vámkezelés nélkül, repülőgéppel viszik a küldeményeket, az ajánlott dátum december 16-a. A világ más részeire küldött csomagokat ajánlatos december 12-ig postázni.

A szóvivő tájékoztatása szerint a legelőnyösebb az elektronikus postázás, a Szlovák Posta mobilalkalmazásának segítségével. Az expressz küldeményeket a futárszolgálattal is ki lehet szállíttatni.

Az expressz küldeményeket automatikusan 1000 euróra biztosítja a posta, az értékbiztosítás 20 ezer euróig emelhető.

Az egyszerű csomagküldeményekre nincs biztosítás, de 500 euró értékig külön biztosítást lehet rájuk kötni. Ha biztosítás nélküli csomag veszik el, a posta a csomag súlyától függően legfeljebb 3 euró 10 cent kártérítést fizet, 500 grammonként. Ha biztosítva volt a csomag, a posta a teljes értékét kifizeti, 500 euróig.

