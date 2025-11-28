Lezárult a Bejelentővédelmi Hivatal átalakításáról szóló parlamenti vita

Véget ért a 43. parlamenti ülés, és a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló kormányjavaslat vitája. Egész nap erről a programpontról tárgyaltak a képviselők. Több mint tíz felszólaló regisztrált a vitába.

Főként ellenzéki képviselők szólaltak fel. Kritizálják a javaslatot, azt állítják, gyengül a bejelentők és a bűncselekmények áldozatainak védelme. Szerintük a javaslat ellentétes lehet az uniós joggal és az Alkotmánnyal.

A javaslat egy új hivatal létrehozását szorgalmazza. A mostani Bejelentővédelmi Hivatalt a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatal váltaná, mely átvenné a bűncselekmények áldozatainak kárpótlását is az igazságügyi minisztériumtól.

Az előterjesztő szerint a módosítással a jelenlegi törvény gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos problémákra reagálnak, különös tekintettel a védelmet élvező bejelentő munkáltatója jogainak védelmére, ami most nem megfelelő.

Hétfőn (december 1.) térnek vissza a képviselők a parlamenti padsorokba, Először a Jozef Ráž közlekedési miniszter (Smer-SD-jelölt) leváltására összehívott rendkívüli ülés kezdődik el. Ha az ülés nem lesz határozatképes, folytatódik a 43. ülés 20 óráig, szavazás nem lesz. A következő szavazás kedden (december 2.) 17 órakor esedékes.

TASR/Felvidék.ma