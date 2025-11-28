Home Régió Megérkeztek Nagykaposra a Rákóczi Szövetség óvodai programjának karácsonyi ajándékai
A Rákóczi Szövetség idei ajándékai az óvodások számára (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség iskolaválasztási programjának egyik fontos eleme az óvodai ajándékozás, melynek célja, hogy örömet szerezzen a kisgyermekeknek és felhívja szüleik figyelmét a tavasszal esedékes iskolaválasztás fontosságára. Idén 20 ezer magyar óvodásának küldte el ajándékát a Rákóczi Szövetség a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe és a Vajdaságba.

A könyvekből és csokoládéból álló ajándékok tegnap az Ung-vidék térségébe is megérkeztek. A szép csomagokat a Rákóczi Szövetség helyi célalapjának, a Nagykapos és Vidéke Társulásnak a képviselői az adventi időszakban juttatják majd el a térség óvodáiba, hogy ott személyes találkozások alkalmával adják át azokat a gyerekeknek és szüleiknek.

Idén Ung-vidéken több mint 300 gyereket szólítanak meg ily módon, buzdítva a szülőket a magyar iskolaválasztásra és a magyar közösségekhez való tartozás erősítésére.

A nagykaposi célalap munkatársaitól megtudtuk, hogy már a jövő hét folyamán megkezdődik az ajándékcsomagok ünnepélyes átadása, az egyikre éppen a szervezet hagyományos karácsony előtti háztáji és kézműves vásárán kerül majd sor, december 6-án, a nagykaposi Magyar Közösségi Házban.

VE/Felvidék.ma

