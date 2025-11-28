Orbán Viktor: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a moszkvai Kremlben a Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel.

„Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, és így nálunk is” – hangoztatta. Orbán Viktor megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, s kifejezte reményét, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

„Elnök úr tudja, hogy mi szuverén külpolitikát folytatunk, Magyarország kapcsolatai Oroszországgal folyamatosak, fontos területeken van közöttünk együttműködés, és nem adtunk fel az együttműködésből semmilyen területet semmilyen külső nyomásra” – fogalmazott a kormányfő.

Felhívta figyelmet arra, hogy Magyarország érdekelt a békében, amit a korábbi kétoldalú találkozók során is kifejtett, és kifejezte reményét, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez is.

Megerősítette, hogy Magyarország kész a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikerességéhez. Vlagyimir Putyin megköszönte Orbán Viktornak, hogy pozitívan reagált az lehetséges magyarországi amerikai–orosz csúcstalálkozó javaslatára.

„Ez Donald (Trump amerikai elnök) javaslata volt, ő azonnal azt mondta: jó kapcsolataink vannak Magyarországgal, és neked is jó kapcsolatod van Viktorral, ezért javaslom ezt a lehetőséget. Természetesen ezt örömmel elfogadtuk” – mondta az orosz vezető. „És ha tárgyalásaink során eljutunk odáig, hogy Budapestet használjuk helyszínként, akkor én is nagyon örülni fogok ennek, és szeretném megköszönni, hogy készségesen nyújt segítséget”

– tette hozzá.

Üdvözlő szavaiban Putyin hangot adott megelégedésének, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden mai nehézség ellenére megmaradtak és tovább fejlődnek. Jól tudjuk, hogy történelmünkben különböző időszakok voltak, de a kapcsolataink a pragmatizmusra, a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének pragmatikus megközelítésére épülnek – fogalmazott.

„Önnel személyesen régóta ismerjük egymást, és tudom, hogy ön a munkájában elsősorban hazája, Magyarország és a magyar nép érdekeit képviseli” – mondta.

Kitért rá, hogy néhány kérdésben, egyebek között a nemzetközi ügyekben a két fél nézetei néha eltérnek, de olyan légkör alakult ki közöttük, amely lehetővé teszi számukra, hogy őszintén beszéljenek és bármilyen kérdést megvitassanak. „Ismerjük az ukrán kérdésről alkotott kiegyensúlyozott álláspontját” – mondta Orbán Viktornak.

Putyin sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt évben 23 százalékos csökkenés történt a kétoldalú kereskedelmi forgalomban, elsősorban a külső korlátozások miatt. Pozitívumként említette, hogy az idei növekedés meghaladta a hét százalékot.

Az energetika területén nagyon jó az együttműködésünk, de itt is vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk – mondta Vlagyimir Putyin.

MTI/Felvidék.ma