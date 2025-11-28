Szenegál legyőzésével nyitott a magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokságon

A magyar női kézilabda-válogatott 26–17-re diadalmaskodott Szenegál felett a világbajnokság csoportkörének első mérkőzésén, csütörtök este ’s-Hertogenboschban. Az Európa-bajnoki bronzérmes együttes ugyan döcögősen kezdett, de a második félidőre felpörgött, és végül magabiztos, kilencgólos győzelemmel teljesítette az elvárást.

Lendületes kezdés, küzdelmes első félidő

A 18 fős keretből ezúttal Bukovszky Anna és Csíkos Luca maradt ki, míg első alkalommal viselhette a válogatott mezét a frissen behívott Falusi-Udvardi Laura, aki azonnal góllal mutatkozott be.

A lelkes magyar szurkolók már a kezdés előtt remek hangulatot teremtettek, amit a szenegáliak energikus, hangos ráhangolódása ellensúlyozott.

A találkozó sok hibával indult, az első magyar gólt Klujber Katrin szerezte a 4. percben. Szenegál agresszív, pattogós védekezése és két emberelőnyös szakasza miatt időnként átvette a vezetést, ám Golovin Vlagyimir cserékkel frissített együttese gyorsan ritmust váltott.

A beállók többször jól kerültek helyzetbe, Falusi-Udvardi pedig első négy lövését gólra váltotta. A félidő végére háromgólos előnyt alakított ki a magyar csapat.

Védekezés, kapusteljesítmény és végjáték: eldőlt a mérkőzés

A második játékrészben Klujber két üres kapus találattal növelte az előnyt, de a szenegáli kapus, Justicia Toubissa Elbeco sokáig tartotta meccsben csapatát – a 42. percre közel 50 százalékos védési mutatónál járt.

Ezzel együtt a magyar védelem összeállt, Szemerey Zsófi pedig bravúros hétméteres és ziccervédésekkel tartotta a csapatot.

A 13–11-es állás után Vámos Petra és Márton Gréta találatai, valamint a biztos védekezés hétgólosra növelte a különbséget.

A kapitány időkérése után a válogatott végleg lezárta a mérkőzést, és a hajrában tovább növelte előnyét.

Bár nem lett meg a korábbi két meccsre jellemző tízgólos különbség, Szenegál ellen így is hibátlan maradt a magyar mérleg.

A vb-nyitányok tekintetében is folytatódott a kiváló sorozat: az 1995 óta lejátszott tizenöt bemutatkozó mérkőzésből ez volt a tizennegyedik győzelem.

A folytatás menetrendje

B-csoport (‘s-Hertogenbosch): Magyarország, Svájc, Szenegál, Irán

November 29.: Irán– Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc

A magyar női kézilabda-válogatott 18 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare), Albek Anna (Metz Handball)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

