Több mint 700 pár cipőt gyűjtöttek össze a rászorulóknak Kassán, a jótékonysági szervezetek hajléktalanok és nehéz helyzetben levő családok között osztják szét a lábbeliket – közölte a TASR hírügynökséggel Jaroslav Polaček főpolgármester. A gyűjtést a városi hivatal szervezte.

A Szent Erzsébet Jótékonysági Ház és az Oázis szervezet vette át a cipőket.

„Kétszer ad, aki gyorsan ad, mondhatjuk ebben az esetben is, hiszen közvetlen és célzott segítségről van szó. Nemcsak étellel lehet segíteni, hanem olyan dolgokkal is, amelyek másoknak egyszerű, hétköznapi használati cikknek számítanak” – mondta Polaček.

A gyűjtés november 3-án kezdődött, eredetileg 5 napra tervezték, de a nagy érdeklődés miatt meghosszabbították november 14-ig. A téli cipők mellett lepedőket, pokrócokat és törölközőket is lehetett ajándékozni.

TASR/Felvidék.ma