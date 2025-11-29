Gubik László: a Magyar Szövetség jó formában van, meglepetést fogunk okozni a következő választásokon!

Szombaton tartotta a Magyar Szövetség kongresszusát Pozsonyban. 120 küldött vitatta meg, hogyan lehet véget vetni a magyar pártok közötti 15 éves rivalizálásnak, és hogyan lehet elindulni azon az úton, amely a magyar képviselet visszatérését jelenti a szlovák politikai életbe.

A kongresszus munkajellegű volt. Ahogy Gubík László pártelnök mondta: „lépjünk előre 2026-ba, hogy pontosan tudjuk, mi a feladatunk, milyen út vezet a cél eléréséhez, és mi mindent kell teljesíteni ahhoz, hogy áttörjük a célvonalat.”

Rámutatott, hogy a 14 hónapos „konszolidációs” időszaknak a szlovákiai magyarok politikai képviseletükbe vetett bizalmának visszaszerzésére irányuló maximális erőfeszítéssé kell válnia. Ehhez a munkához „öltönyös politikusok helyett pulóveres aktivistákra van szükségünk” – idézte Öllős Lászlónak a párt november 17-i évfordulós konferenciáján tett kijelentését a pártelnök.

A kongresszuson a párt regionális politika, önkormányzatok, oktatás, mezőgazdaság és szociális kérdések szakértői szólaltak fel.

Megvitatták a párt jelenlegi és jövőbeli feladatait az egyes területeken. Az egyetlen szlovákiai magyar párt a nemzeti oktatás finanszírozásával kapcsolatos aktuális politikai kérdéseket, valamint a Beneš-dekrétumok alapján történő vagyonelkobzás körüli helyzetet is megvitatta.

A Magyar Szövetség javaslatot dolgozott ki azon rendeletek és szabályozások hatályának felfüggesztésére, amelyek alapján továbbra is lehetséges a vagyon valószínűsíthetően tisztességtelen módon történő átruházása.

A párt elfogadta az Együttélés 2040-Spolužitie 2040 című munkadokumentumot.

Ez egy alapvető munkadokumentum az elkövetkező időszakra, amely kidolgozása nyilvános vita és értékelés után képezi majd a párt választási programjának alapját a következő parlamenti választásokra.

A stratégiai anyag már a címében is rámutat arra a kifejezett célra, hogy biztosítsa a polgárok tisztességes együttélését Szlovákia nyelvileg és kulturálisan vegyes területein.

A hatékonyság, a cselekvőképesség, az önkéntesek széles körének bevonása és a civil tevékenységek részvétele ebben a munkában olyan modern alapszabályokat igényelnek, amelyek tükrözik a párt társadalmi szerepét, és segítenek politikai céljának elérésében: hogy az egyetlen párt legyen, amelynek fő feladata a szlovákiai magyarok érdekeinek képviselete. A választások előtt, a választások után is – folyamatosan és állandóan. Ezt szolgálják az új kommunikációs irányelvek is, amelyekkel a Közgyűlés szintén foglalkozott.

A Közgyűlés elfogadott egy politikai nyilatkozatot, amely ITT érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma