Karácsonyváró kiállítás a füleki Városi Honismereti Múzeumban
Karácsonyváró kiállítás a füleki Városi Honismereti Múzeumban

Felvidék.ma

A füleki Városi Honismereti Múzeumban a decemberi hónapot hagyományosan az év utolsó kiállítása kíséri. Idén, 2025. december 4-én, 16:30 órától nyílik meg „Az oltár és a tűzhely között – a népi vallásosság tárgyai Ladóczki Vilmos magángyűjteményéből“ című tárlat, amelynek előzménye két éve Balassagyarmaton volt látható.

Ladóczki Vilmos régiséggyűjtő egyházasbásti otthona és tájháza igazi kincseket rejt magában. Gyűjteménye közép-európai szinten is a legnagyobbak közé tartozik.

Ebből láthatnak most az érdeklődők egy válogatást, amely a népi vallásosság tárgyait mutatja be – a tisztaszoba eszközeit, zarándokhelyek vallási tárgyait, szentek és a Szent Család ábrázolásait, szakrális üvegeket, szenteltvíztartókat, zárdamunkákat, születéshez kötődő tárgyakat, valamint a karácsonyi ünnepkör tárgyait.

Ezek nem csupán esztétikai értéket hordoznak, de sokak szerint lelkük is van. Felidézik a régi idők hangulatát és értékrendjét. A kiállítás célja, hogy a látogatók újra felfedezhessék a népi vallásosság, az Istenbe vetett hit, az alázat és a szeretet megnyilvánulásait az egykori mindennapi élet kellékeiben.

A kiállításmegnyitót a Foncsik Énekegyüttes fellépése színesíti. Emellett az érdeklődőket forralt bor, ostyasütés, jó hangulat, a kicsiket pedig kézműves foglalkozás és közös karácsonyfa-díszítés várja. Minden érdeklődőt szeretettel invitálunk, hogy együtt hangolódjunk a karácsony szellemére. A kiállítás január végéig látogatható, a múzeum nyitvatartási idejében.

FVM/Felvidék.ma

