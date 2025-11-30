A brit kormányfő és a NATO-főtitkár szerint igazságos és tartós békét kell elérni Ukrajnában.

A londoni miniszterelnöki hivatal vasárnapi beszámolója szerint Keir Starmer és Mark Rutte telefonos megbeszélésen tekintette át a jelenlegi ukrajnai helyzetet.

A Downing Street szóvivője szerint a két vezető megállapította, hogy a béketárgyalások a legutóbbi napokban lendületesebbé váltak.

Starmer és Rutte ugyanakkor „mindkét jelzőt nyomatékosítva” hangsúlyozta, hogy igazságos és tartós béke megteremtésére kell összpontosítani a figyelmet – fogalmazott a munkáspárti brit miniszterelnök szóvivője.

A Downing Street illetékesének tájékoztatása szerint

a brit kormányfő és a NATO-főtitkár áttekintette az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának munkáját, amelyet az országcsoport annak érdekében végez, hogy felkészült legyen az ellenségeskedések beszüntetése utáni időszakra.

Rövid időn belül ez volt a második magas szintű nemzetközi egyeztetés Ukrajna ügyében London kezdeményezésére.

A brit kormányfő a hét elején videókapcsolaton keresztül megtartott virtuális tanácskozásra hívta össze az Ukrajna megsegítésére készen álló koalíció tagjait, és ezen a megbeszélésen is hangsúlyozta, hogy ha az ukrajnai békéről esik szó, az kizárólag a tartós béke megteremtését jelentheti.

A brit kormányfő szerint ugyanakkor

ezt nem lehet elérni robusztus biztonsági garanciák nélkül, ezért hozzá kell kezdeni az Ukrajnát megvédeni képes jövőbeni ukrajnai fegyveres erők kialakításának tervezéséhez és a finanszírozás megszervezéséhez.

Starmer a minapi megbeszélésen kiemelte, hogy ennek az alakulatnak létfontosságú elemét képezi majd az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciójának Multinational Force Ukraine névvel létrehozni tervezett új nemzetközi alakulata.

Hozzátette: a tartós ukrajnai béke egyetlen támasztéka az, ha Oroszország el is hiszi, hogy az alakulatot összeállító országok komolyan veszik a válaszadást a békemegállapodás bármilyen megszegésére.

