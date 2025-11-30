Történelmi pillanat Dunaszerdahelyen: letették a Szent István-templom alapkövét

Ünnepélyes templom alapkőletétel zajlott november 29-én, Dunaszerdahelyen, amely a város hitéletének erősödését, a közösségi összefogást és a jövőbe vetett reményt jelképezi.

A Szent István-templom alapkövét a MOL Aréna szomszédságában helyezték el, a szertartáson pedig sok hívő, a város vezetői, a templomépítést támogató szervezetek és a történelmi lovagrendek képviselői is jelen voltak.

A rendezvényen elsőként Világi Oszkár, a templomépítést kezdeményező Domus Sancti Stephani polgári társulás elnöke szólalt fel.

Gondolatai középpontjában az emberi alkotóképesség és annak isteni forrása állt.

Úgy fogalmazott, hogy

a templomépítés annak a hitnek a kifejezése, hogy az ember képes együttműködni Istennel a teremtésben.

Beszélt arról is, hogy sokan megkérdőjelezték egy új templom szükségességét, de szerinte éppen a lelki békéhez, a jóhoz való eljutás és a közösség felemelkedése indokolja az építkezést.

A templomot úgy írta le,

mint az adakozás, az összetartozás és a remény helyét, amely azoknak is üzen, akik eltávolodtak az egyháztól – számukra is létezik visszaút.

Hájos Zoltán polgármester köszöntőjében mérföldkőnek nevezte az alapkőletételt, amely szerinte új korszakot nyit Dunaszerdahely életében.

Hangsúlyozta, hogy

egy ilyen nagyszabású vállalkozás csak akkor valósulhat meg, ha a közösség valóban akarja, és képes mögé állni.

Kiemelte a templom szerepét a lelki megújulásban, különösen a fiatalok megszólításában, akik szerinte sokszor elvesznek az online világban. Egyúttal a közösségi gondolkodás és az összefogás fontosságára is rámutatott, hiszen – fogalmazott – cél nélkül nincs közös erőfeszítés, most viszont világos cél született: templomot építeni.

Az ünnepségen részt vett Mons.Kiss Róbert kanonok, egykori dunaszerdahelyi esperesplébános is, aki érzelmektől áthatott beszédben emelte ki az esemény jelentőségét.

Az új Szent István-templom alapkövének letételét olyan pillanatnak nevezte, amely kifejezi a plébániaközösség vágyát a lelki élet további erősítésére.

Reményét fejezte ki, hogy a hit fényét az új templom nemcsak a már gyakorló hívekhez juttatja el, hanem a város olyan részeire is, ahol eddig kevésbé sikerült megszólítani az embereket. Egy gondolatát szó szerint is idézte: amire szeretet épül, az maradandó.

A szertartás csúcspontjaként Mons. Orosch János nagyszombati érsek áldotta meg az építési területet és az alapkövet.

Beszédében arra emlékeztetett,

hogy a jövő szilárd alapja csak akkor lehet meg, ha Krisztus, az élő kőszikla áll a középpontban. Köszönetet mondott mindazoknak – tervezőknek, támogatóknak, szervezőknek és híveknek –, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy az alapkőletétel napja elérkezzen.

Az érsek megáldotta a területet, magát az alapkövet, valamint két, Esztergomból származó követ, amelyek szintén az alapzatba kerülnek, így jelképesen is összekötik az új templomot a magyar egyháztörténelem egyik legfontosabb központjával.

Az alapkövön latin nyelvű felirat áll, amely rögzíti, hogy az új templom Szent István király tiszteletére épül Dunaszerdahelyen, és azt is, hogy az alapkövet eredetileg II. Szent János Pál pápa szentelte fel 1990. április 22-én Pozsonyban.

A szöveg megörökíti azt is, hogy ugyanez a kő került most a dunaszerdahelyi templom alapjába 2025. november 29-én, mintegy hidat képezve a korábbi pápalátogatás és a jelenkori templomépítés között.

Az ünnepség részeként Ambrus Csaba építész mutatta be a templom terveit. A jelenlévők átfogó képet kaptak arról, hogyan illeszkedik majd az új épület a városképbe és a környezetébe.

Ezt követően Bozay Krisztián esperes szólt a hívekhez. Bevezető gondolataiban úgy fogalmazott, hogy az új templom nem csupán egy új épület lesz, hanem egy több évtizedes szívbéli vágy beteljesülése.

Felidézte, hogy

a város régi templomai őrzik a múlt hitét, ugyanakkor a mai Dunaszerdahely léptékében és lélekszámában messze túlnőtt azon a korszakon, amikor ezek a templomok épültek. A most induló építkezés egy régóta élő közösségi szándék megvalósulása.

Bozay Krisztián azt is hangsúlyozta, hogy az új templom helyének kijelölése tudatos döntés eredménye. A temető, az egyházi iskola és az új közösségi tér között elhelyezkedő templom a város lelki középpontja kíván lenni.

Rámutatott:

Ahogyan az egyes ember testből és lélekből áll, úgy egy közösségnek is szüksége van „lelki otthonra”, amelyet a templom jelent.

Szerinte az új Szent István-templom nem elvesz a meglévő értékekből, hanem gazdagítja azokat, és méltó folytatása annak az örökségnek, amelyet az elődök hagytak a városra.

Az esperes beszédében kitért a templom névválasztására is.

Szent István király nevét viselve az épület egyszerre kívánja erősíteni az emberi, vallási és nemzeti identitást. Szent István öröksége – a rend, a hit és az európai keresztény kultúrához való tartozás – olyan alap, amelyre a jelen és a jövő nemzedékeinek is érdemes építeni.

Bozay esperes atya kiemelte: csak az tud felelősen jövőt építeni, aki tisztelettel fordul az elődök öröksége felé.

A templomépítést az esperes a hit konkrét cselekedetének nevezte. Úgy fogalmazott, hogy templomot építeni nem csupán kövek egymásra rakását jelenti: az épület az Isten és ember közötti élő kapcsolat látható jele. Aki templomot épít, valójában azt mondja: „Uram, itt vagyok, vágyom a közelségedre.” Hangsúlyozta, hogy az építkezés nem egyetlen személy vagy csoport műve, hanem Istené – az emberek legfeljebb eszközei lehetnek ennek a munkának.

Bozay Krisztián arról is beszélt, hogy

miközben a világi jogi és engedélyezési folyamatok még zajlanak, a közösség lelki értelemben már most építi a „szívek templomát”.

Záró gondolataiban az új templom küldetését fogalmazta meg: olyan helynek szánja a közösség, amely az élő hit otthona, a kiengesztelődés tere, a csend és az imádság szigete, egyben az identitás forrása és a város jövőjének egyik sarokköve lesz.

Az esperes külön köszöntötte a jelenlévő egyházi és világi méltóságokat, a lovagrendek tagjait és minden hívet, a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Egyház és a Domus Sancti Stephani Polgári Társulás nevében is.

Hálával fordult mindazok felé, akik a városból és a tágabb térségből támogatják a templom ügyét, legyenek akár közéleti szereplők, akár önkéntesek vagy névtelen adományozók.

Az ünnepi alapkőletétel szentmisével zárult, amelynek főcelebránsa Orosch János érsek volt. Az eseményt követően sajtótájékoztatón ismertették a templomépítés további részleteit, az ezzel kapcsolatos információkról külön írás számol be.

(A cikk a dunaszerdahelyi.sk beszámolója alapján készült.)

Nagy Attila felvételei

