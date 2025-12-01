Home Itt és Most A kormány új törvénnyel lépne fel a gyerekeket fenyegető online veszélyek ellen
A kormány új törvénnyel lépne fel a gyerekeket fenyegető online veszélyek ellen

SZE
Radomír Šalitroš (balra) és Samuel Migaľ (jobbra) (Fotó: TASR)

A digitális térben egyre gyorsabban terjedő kockázatok miatt a szlovák kormány külön törvényben szabályozná a kiskorúak védelmét – jelentette be a Befektetési, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztérium (MIRRI). A tárca szerint az ország komoly kihívásokkal néz szembe: a gyerekeket érintő online zaklatás, a toxikus tartalmak terjedése és az új, mesterséges intelligenciához kapcsolódó veszélyek egyre nagyobb problémát jelentenek.

A minisztérium ezért új, önálló törvény előkészítését vállalja a kiskorúak védelméről a nyilvános és digitális térben. A jogszabály kidolgozását egy új, speciális osztály koordinálná a minisztériumon belül, amely szakmai központként működik majd az állam, az iskolák, a szülők és a digitális platformok felé.

Samuel Migaľ miniszter szerint a gyerekek ma úgy élnek a digitális világban, hogy „nincsenek felkészülve rá, és nem kapnak elég védelmet”. Rámutatott:

a statisztikák szerint a gyerekek 11 százaléka találkozott online zaklatással, 63 százalék látott szexuális tartalmat, a lányok 36 százalékát pedig idegenek keresték intim fotókért.

A készülő törvény célja, hogy egyértelmű kereteket és hatékony védelmet nyújtson a kiskorúaknak, s megóvja őket a káros tartalmaktól és a digitális platformok etikátlan működésétől. A szabályozás összhangban lesz azzal az európai iránnyal, amelyet az EU-tagállamok idén októberben a jütlandi nyilatkozatban rögzítettek.

A MIRRI a hétvégén harmadik alkalommal szervezett kerekasztal-megbeszélést a kiskorúak virtuális térben történő védelméről (Fotó: MIRRI,FB)

Radoslav Štefánek államtitkár és a kormány MI-biztosa hangsúlyozta, a gyermekvédelem „nem pusztán technológiai feladat, hanem értékválasztás”, és a gyerekek biztonsága a jövő gazdasági teljesítményének is alapfeltétele.

A MIRRI több szakmai egyeztetést tartott már, amelyeken részt vettek biztonsági szervek, az ügyészség, az oktatási, igazságügyi és belügyi tárca, az adatvédelmi hivatal, a médiahatóság, a gyermekjogi biztos, a távközlési szektor és szakmai szervezetek is.

Jozef Mikloško gyermekjogi biztos szerint a gyerekek 25 százaléka már most súlyos internetfüggőség jeleit mutatja, ezért a jogszabály megalkotása szerinte elengedhetetlen. A Digitális Koalíció képviseletében Pavol Šedo hozzátette: a törvény mellett széleskörű oktatásra és felvilágosításra is szükség van, nemcsak a gyerekek, hanem a szülők és a pedagógusok körében is.

A jogszabálytervezet a következő hetekben lép a törvényalkotási folyamatba, és várhatóan 2026 első negyedévében kerül társadalmi egyeztetésre. A minisztérium egyúttal figyelemmel kíséri az európai szabályozás alakulását, különösen a közösségi oldalak alsó korhatárának egységes uniós szintű meghatározását.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény

