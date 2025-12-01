Home Itt és Most A következő napokban kiküldik az új egészségbiztosítási kártyákat
Itt és Most

A következő napokban kiküldik az új egészségbiztosítási kártyákat

SZE
SZE

Az egészségbiztosítók december első napjaiban megkezdik az új biztosítási igazolványok/egészségügyi kártyák postázását azok számára, akik biztosítót váltottak – erősítette meg mindhárom biztosító a TASR számára. A kártyákat ajánlott levélben küldik a jelentkezési lapon megadott címre vagy a választott átvételi helyre. A biztosítottaknak ezúttal nem kell visszaküldeniük a régi kártyát; a Dôvera és az Union azt javasolja, hogy azt egyszerűen semmisítsék meg.

VšZP: december 10-től érkeznek a kártyák

Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) december 10-én adja fel az új igazolványokat. A biztosító nem küld külön értesítést a kézbesítés állapotáról. A kártyákhoz kísérőlevél is tartozik, benne a mobilalkalmazás letöltéséhez szükséges QR-kóddal. A VšZP e-fiókjához és a Peňaženka zdravia apphoz mindenki maga aktiválhatja a hozzáférést, saját felhasználónévvel és jelszóval.

Dôvera: december 4–10. között postáznak

A Dôvera december 4. és 10. között kezdi meg a kiküldést. A biztosítási igazolványokat postán juttatják el a megadott címre, vagy – ha a biztosított úgy kérte – a választott fiókba. Akik megadták elérhetőségeiket, értesítést kapnak a folyamat állásáról. A mobilalkalmazáshoz és az e-fiókhoz szükséges adatokat a biztosítottak maguk hozzák létre a regisztráció során. Ehhez telefonszámot, e-mail címet, születési számot és az új kártyán szereplő azonosítót kell megadni. Januárban 57 083 új biztosított érkezik a társasághoz.

Union: december 1-jétől saját kézbe történő kézbesítéssel

Az Union már december 1-jén elindítja a kérelmek feldolgozását. A kártyákat ajánlott, „saját kézbe történő kézbesítéssel juttatják el a címzettekhez. Az új biztosítottak a kártyával együtt megkapják az online fiókhoz és a mobilalkalmazáshoz szükséges belépési adatokat is. A kézbesítés minden fázisáról sms-t vagy e-mailt kapnak: a feladástól a postai vagy átvételi helyre történő érkezésig. A biztosítóhoz 35 250 új biztosított lép át.

Fontos határidő a munkáltatók felé

A biztosítók emlékeztetnek: minden biztosítottnak legkésőbb 2026. január 8-ig jeleznie kell a munkáltatójának az egészségbiztosító-váltást. Akinek több munkáltatója van, mindegyiket értesítenie kell. A VšZP biztosítottai ezt elektronikusan vagy személyesen a kirendeltségeknél is megtehetik. A biztosító hozzátette: a biztosítottak aktuális státuszát az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal adatellenőrzését követően teszik közzé.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ma már nem váltják le a közlekedési minisztert

A kormány új törvénnyel lépne fel a gyerekeket...

A rendkívüli ülés helyett a rendes ülésszak folytatódik...

Nem sikerült megnyitni a Ráž visszahívásáról szóló rendkívüli...

Az egész országban ellenőrzéseket végeznek a karácsonyi vásárokon

Több mint kisebbségi ügy: ez a jogállamiság próbája

Nőtt ugyan a szlovákiaiak pénzügyi vagyona, de a...

Gubík László: a Magyar Szövetség jó formában van,...

Magyar Szövetség kongresszusa: szembe kell nézni a kor...

Takács Ottó lett a Csemadok országos titkára

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma