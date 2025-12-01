A következő napokban kiküldik az új egészségbiztosítási kártyákat

Az egészségbiztosítók december első napjaiban megkezdik az új biztosítási igazolványok/egészségügyi kártyák postázását azok számára, akik biztosítót váltottak – erősítette meg mindhárom biztosító a TASR számára. A kártyákat ajánlott levélben küldik a jelentkezési lapon megadott címre vagy a választott átvételi helyre. A biztosítottaknak ezúttal nem kell visszaküldeniük a régi kártyát; a Dôvera és az Union azt javasolja, hogy azt egyszerűen semmisítsék meg.

VšZP: december 10-től érkeznek a kártyák

Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) december 10-én adja fel az új igazolványokat. A biztosító nem küld külön értesítést a kézbesítés állapotáról. A kártyákhoz kísérőlevél is tartozik, benne a mobilalkalmazás letöltéséhez szükséges QR-kóddal. A VšZP e-fiókjához és a Peňaženka zdravia apphoz mindenki maga aktiválhatja a hozzáférést, saját felhasználónévvel és jelszóval.

Dôvera: december 4–10. között postáznak

A Dôvera december 4. és 10. között kezdi meg a kiküldést. A biztosítási igazolványokat postán juttatják el a megadott címre, vagy – ha a biztosított úgy kérte – a választott fiókba. Akik megadták elérhetőségeiket, értesítést kapnak a folyamat állásáról. A mobilalkalmazáshoz és az e-fiókhoz szükséges adatokat a biztosítottak maguk hozzák létre a regisztráció során. Ehhez telefonszámot, e-mail címet, születési számot és az új kártyán szereplő azonosítót kell megadni. Januárban 57 083 új biztosított érkezik a társasághoz.

Union: december 1-jétől saját kézbe történő kézbesítéssel

Az Union már december 1-jén elindítja a kérelmek feldolgozását. A kártyákat ajánlott, „saját kézbe történő kézbesítéssel juttatják el a címzettekhez. Az új biztosítottak a kártyával együtt megkapják az online fiókhoz és a mobilalkalmazáshoz szükséges belépési adatokat is. A kézbesítés minden fázisáról sms-t vagy e-mailt kapnak: a feladástól a postai vagy átvételi helyre történő érkezésig. A biztosítóhoz 35 250 új biztosított lép át.

Fontos határidő a munkáltatók felé

A biztosítók emlékeztetnek: minden biztosítottnak legkésőbb 2026. január 8-ig jeleznie kell a munkáltatójának az egészségbiztosító-váltást. Akinek több munkáltatója van, mindegyiket értesítenie kell. A VšZP biztosítottai ezt elektronikusan vagy személyesen a kirendeltségeknél is megtehetik. A biztosító hozzátette: a biztosítottak aktuális státuszát az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal adatellenőrzését követően teszik közzé.

