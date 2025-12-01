Home Itt és Most A rendkívüli ülés helyett a rendes ülésszak folytatódik a parlamentben
A Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülés helyett a rendes ülésszak folytatódik a parlamentben, a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló kormányjavaslatról vitáznak a képviselők.

A tervezet vitája a múlt héten kezdődött, az ÚOO helyett létrehoznák a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatalt.

A tervezetről gyorsított eljárásban tárgyalnak, az első olvasatnál tartanak, még néhány felszólaló van hátra. Ezt követően a Büntető törvénykönyv újabb módosítása kerül sorra, a kormány szintén gyorsított eljárást kért. A kisebb lopásoknál ismét bevezetnék a „háromszor és elég” elvét. Ez azt jelenti, hogy aki egy éven belül háromszor követ el vagyon elleni vétséget, azt két év szabadságvesztésre ítélné a bíróság.

TASR/Felvidék.ma

