Danko szerint Pellegrininek nincs oka arra, hogy hátat fordítson a kormánykoalíciónak

Andrej Danko (Foto: SITA/Tomáš Susko)

Peter Pellegrini államfő azután foglalkozzon a törvényekkel, ha azokat aláírásra megkapta az elnöki hivatal – jelentette ki Andrej Danko, az SNS elnöke az államfő kijelentésére reagálva, miszerint még nem tudja, aláírja-e a Bejelentővédelmi Hivatalt (ÚOO) átalakításáról szóló törvényt.

Danko nem érti, hogy Pellegrini a Hlas-SD tiszteletbeli elnökeként „miért adott ekkora pofont” a tervezetet beterjesztő Matúš Šutaj Eštok belügyminiszternek, a Hlas-SD elnökének.

Danko azt állítja, a Bejelentővédelmi Hivatalt 2019-ben létrehozó törvényt ő nem akarta támogatni.

„Már akkor sejteni lehetett, hogy a hivatalban alapvető működési hibák léphetnek fel. Most pedig egészen kínos, hogy Peter Pellegrini a Hlas tiszteletbeli elnökeként nyilvánosan ekkora pofont ad Matúš Šutaj Eštoknak, amikor azt mondja, még nem tudja, hogy aláírja-e a törvényt” – mondta Danko hétfőn újságíróknak a parlamentben.

Szerinte Pellegrininek még mindig nincs oka arra, hogy hátat fordítson a kormánykoalíciónak. „Nem értem, mi szüksége van arra, hogy megalázza Matúš Šutaj Eštokot. Azután kell foglalkoznia a törvényekkel, hogy azokat megkapta a hivatala” – tette hozzá.

Szerinte Pellegrininek észben kell tartania, hogy a kormánykoalíció segítette az elnöki székbe.

A Hlas-SD tiszteletbeli elnökeként pedig azzal kapcsolatban is meg kellene szólalnia, hogy mi lesz a mentőállomásokra kiírt pályázattal. Az államfő a múlt héten jelentette ki, nem biztos, hogy aláírja a Bejelentővédelmi Hivatalt megszüntető, és a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatalt létrehozó törvénytervezetet. Azt is hozzátette, figyelemmel fogja kísérni a tervezetről szóló parlamenti vitát. A törvényhozás gyorsított eljárásban tárgyal a javaslatról.

TASR/Felvidék.ma

