A Petőfi-programnak köszönhetően felpezsdült a magyar élet a Kárpát-medence szórványvidékein

Tízéves a szórványmagyarságot segítő program

Pásztor Péter
Tízéves a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Nacsa Lőrinc a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága szórványmagyarságot támogató programját 2015-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék a „magyarság végvárait”, a szórványban élő magyar közösségeket.

„Azokat a honfitársainkat, akik a legtöbb kihívással szembenézve idegen nyelvű környezetben, a többségi nemzet tengerében élnek, és küzdenek azért nap mint nap, hogy a magyar nyelv és identitás megmaradjon, hisz jól tudjuk, ha a szórványmagyarság meggyengül vagy elvész, utána a tömbmagyarság következik” – fogalmazott az államtitkár.

Kifejtette, hogy az elmúlt évek során

a Petőfi Sándor Program, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében több mint 1000 ösztöndíjas segítette a diaszpórában és szórványban élő magyar közösségeket.

A Petőfi Sándor Program keretében 377 ösztöndíjas teljesített szolgálatot, 10 országban, 158 partnerszervezetet segítve – mondta, hozzátéve, hogy jelenleg 5 ország 44 településén dolgoznak az ösztöndíjasaik a programban.

Visszatekintve az elmúlt 10 évre, elmondható, hogy a Petőfi-programnak köszönhetően felpezsdült a magyar élet a Kárpát-medence szórványvidékein

– közölte Nacsa Lőrinc.

Új néptáncegyüttesek és néptánckörök alakultak, magyar tanfolyamok indultak, értékes oktatási segédanyagok és kiadványok születtek, és rengeteg olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely hosszú távon hozzájárul a magyarság megmaradásához a szórványban. „A munkát folytatjuk, minden magyar számíthat ránk” – mondta a politikus.

MTI/Felvidék.ma

