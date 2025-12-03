Jókai Mór és a komáromi szekeresgazdák

Jókai Mór neve mindannyiunk számára ismerősen cseng, ám gazdag életművének és személyes történeteinek számos rétege még mindig feltárásra vár. Az Ismeretlen ismerős legújabb adása a bicentenárium évében ezeket a kevésbé ismert komáromi szálakat bontja ki: a szekeresgazdák világát, akiknek alakjai ott élnek Az aranyember, Az elátkozott család és a nagy mesélő önéletrajzi írásainak lapjain.

A beszélgetés vendégei ezúttal Kelemen István, a Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület tagja és az egyesület másik tagja, Lengyel Ákos történész, doktorandusz, akik segítségével új megvilágításba kerül, kik voltak ezek a tisztességükről, hitükről és kitartásukról ismert komáromiak – és hogyan kerültek Jókai regényeibe, anélkül hogy valaha hősöknek szánták volna magukat.

Szó esik arról is, milyen viseletet hordtak, milyen szerepet töltöttek be a város életében, hogyan kötődött hozzájuk a Jókai család, illetve hogyan őrizték meg a hagyományt a 20. század viharai és a Beneš-dekrétumok után. A hallgatók betekintést kapnak abba is, miként működik a tíz éve alapított hagyományőrző egyesület, és hogyan dolgoznak ma azért, hogy a szekeresgazdák emlékezete újra méltó helyére kerüljön Komárom történetében.

Ha szeretné felfedezni, milyen valódi történetek húzódnak Jókai műveinek hátterében, és kik voltak azok a komáromiak, akiknek figurái ma is élnek az irodalomban – tartson velünk az Ismeretlen ismerős legújabb epizódjában!

SZE/Felvidék.ma