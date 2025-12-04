Elhunyt Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke

Életének 89. évében elhunyt főtiszteletű dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke – jelentette a Reformata.sk portál.

A közlés szerint a püspök 2025. december 4-én „a Teremtő és Megváltó Isten hatalma előtt meghódolva” tért meg „az örökkévalóság útjára”. A Reformata.sk a Zsolt 119,76–77a igéjével búcsúzik:

„Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak. Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek…”

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közölte, hogy Erdélyi Gézát „saját halottjának tekinti”, temetéséről később adnak tájékoztatást.

A gyülekezet imádságos szívvel fordul mennyei Atyjához, kérve, hogy „a boldog feltámadás és az örök élet reményével” adjon vigasztalást a gyászolóknak.

Főtiszteletű dr. Erdélyi Géza (1936–2025)

Keleten, Abarán született, szolgált Szalócon, (Gombaszögön, Vígtelkén), Rozsnyón és Hanván (Runyán, Lénártfalván, Csízben), de élete nagy része Rimaszombathoz köti. 1996 és 2008 között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke volt, 2001-től a Magyar Református Egyházak Konzultatív Zsinatának elnöke.

Teológiai tanulmányait Prágában végezte, ahol évtizedekkel később művészettörténészi oklevelet is szerzett. 1971 és 1985 között, amikor Rozsnyón szolgált, a betléri és a krasznahorkai történeti Andrássy-könyvtár köteteit is rendezte. 1996-ban, majd 2005-ben ugyancsak megjelent hiánypótló, Gömör vármegye klasszicista építészete című kötete. 2014-ben Hűség címmel jelent meg memoárkötete, míg a tavaly megjelent Üzenet című kötetben Csáky Pál többek között vele is beszélget eltelt évtizedeinkről.

Édesapja szintén lelkész volt, de tágabb családjában olyan nevekkel találkozhatunk, mint Erdélyi János vagy Erdélyi Zsuzsanna. Prágában választania kellett a versenysport és a teológia között, ő az utóbbit választotta. 1960 őszén Gömörország fővárosába, Rimaszombatba, a Zsinati Elnökség sajtótitkári posztjára került, de fiatal segédlelkészként gyülekezeti szolgálatot is végzett. A hetvenes éveket Rozsnyón töltötte, ahol a lelkészi szolgálat mellett nevéhez fűződik a betléri Andrássy-kastély könyvtárának rendbetétele, könyvállományának földolgozása, s a kastélymúzeum idegenforgalmának föllendítése is.

1996-ban került a Szlovákiai Magyar Keresztyén Egyház élére, ahol két cikluson át dolgozott a református egyház rendszerváltásán. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el az egyháztól. Rendszeresen jelen volt egyházi alkalmakon, konferenciákon, és továbbra is lelkipásztori támogatást nyújtott fiatal szolgálattevőknek. Írásaiban és megszólalásaiban következetesen a békességet, az alázatot és a keresztyén reménységet hangsúlyozta.

Erdélyi Géza életműve a felvidéki reformátusság egyik meghatározó fejezete. Püspökként, lelkészként és közösségi vezetőként is olyan korszakokon vezette át az egyházat, amelyek változásai komoly kihívásokat jelentettek: politikai rendszerváltás, társadalmi átalakulások, kisebbségi lét helyzete a 20–21. század fordulóján.

Örökségét – megmaradás, a hűség és a szolgálatkészség – megőrizzük!

Reformata.sk/Felvidék.ma