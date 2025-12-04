Karácsonyi alkotóműhelyekkel várja a gyerekeket a Rozsnyói Bányászati Múzeum

A Rozsnyói Bányászati Múzeum idén is különleges adventi programmal várja az óvodásokat és az alapiskolák alsó tagozatos diákjait. A december 8–18. között megrendezett Karácsonyi alkotóműhelyek elnevezésű program ezúttal a múzeum Bányászat a képzőművészetben című időszaki kiállításához kapcsolódik.

A foglalkozás első részében a gyerekek egy tárlatvezetés során fedezik fel a múzeum gyűjteményének bányászathoz kötődő tárgyait és képzőművészeti alkotásait. A kiállított tárgyakon keresztül nemcsak a bányászok munkakörülményeiről és eszközeiről szereznek ismereteket, hanem arról is, hogyan zajlott a mindennapi élet a gömöri bányászcsaládokban.

„A program során bemutatjuk azokat a tárgyakat és műveket, amelyek segítenek megérteni a bányászok adventi és karácsonyi hagyományait. A közös beszélgetésben arra is rávilágítunk, miért olyan fontosak ezek a szokások a bányászcsaládok életében. A foglalkozás végén pedig minden gyermek saját, hagyományok ihlette karácsonyi díszt készíthet” – tájékoztatott Gabriella Badin múzeumpedagógus.

A kreatív műhelyeknek a Bányászati Múzeum Galériája ad otthont (Bányászok tere 25.), ahol a program munkanapokon várja az előzetesen bejelentkező csoportokat. A részvétel létszámhoz kötött, a belépődíj pedig 2 euró gyermekenként. A múzeum az érdeklődőket arra kéri, hogy időben jelezzék részvételi szándékukat, mivel a helyek gyorsan betelhetnek.

További információ és jelentkezés:

pedagog.galeria@banmuz.sk, vagy a 0918 364 685-ös telefonszámon.

SZE/Felvidék.ma/Sajtóközlemény