Politikai üzenetet is hordoznak Szlovákia első többnyelvű barna táblái

Szlovákiában első alkalommal jelentek meg hivatalos, többnyelvű barna turisztikai irányjelző táblák. Nem az állam kezdeményezésére és az adófizetők pénzéből, a táblákat civil összefogás eredményeként helyezték ki – számolt be róla Orosz Örs, a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom alapítója, jelenleg a Magyar Szövetség politikusa közösségi oldalán. A fejlemény politikai szempontból is figyelemre méltó, hiszen a kisebbségi nyelvi jogok kiterjesztése hosszú ideje parázs viták tárgya Szlovákiában.

A beruházást bejelentő Orosz Örs, a mozgalom vezető aktivistája és a Magyar Szövetség Nyitra megyei és komáromi városi képviselője hangsúlyozta: a táblák az állam engedélyével, de nem az állam pénzén, hanem civil szervezeti finanszírozással készültek. A politikus szerint ez jól mutatja, hogy a szlovákiai kisebbségi közösségeknek továbbra is saját kezükbe kell venniük az ügyet, ha előrelépést szeretnének.

A táblák jelentősége túlmutat a turisztikai információkon. Többnyelvű jelzés eddig nem jelenhetett meg I. osztályú főút mellett, így a most kihelyezett irányjelzők egyértelmű precedenst teremthetnek. Orosz szerint az ország elemi érdeke lenne, hogy a turisták számára angolul, a magyarok számára pedig magyarul is feltüntessék az úti célokat — különösen ott, ahol jelentős számú magyar látogató fordul meg.

A politikus úgy véli, hogy az állam mindeddig nem tekintette prioritásnak a többnyelvű jelzéseket, a kezdeményezés ezért „alulról szerveződő nyelvpolitikai áttörés”, amely rámutat a jelenlegi szabályozás hiányosságaira. A Magyar Szövetség számára ugyanakkor politikai üzenetet is hordoz: megmutatja, hogy gyakorlati projektekben is érvényt szerezhetnek a magyar közösség igényeinek.

Orosz egyéves előkészítő munka eredményének nevezte a projektet, és köszönetet mondott Nászaly Gábornak, a fő ügyintézőnek, Hatos Róbert közlekedésmérnöknek, valamint az abafalai kavicsbányának és betongyárnak, amelyek térítésmentesen biztosították a szükséges anyagokat.

A többnyelvű táblák tehát nem csupán útjelzők, hanem — politikai értelemben is — látványos jelképei annak, hogy a kisebbségi közösségek saját kezdeményezéseikkel képesek nyomást gyakorolni a kétnyelvűség ügyének előmozdítása érdekében.

SZE/Felvidék.ma