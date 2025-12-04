Ünnepi karácsonyi műsor a rozsnyói református iskola diákjainak előadásában

A Rozsnyói Református Iskolaközpont idei karácsonyi műsora ismét bizonyította, hogy az intézményben különleges szerepet tölt be az ünnepre való készülődés. A kulturális és kereskedelmi központ színházterme már jóval a kezdés előtt megtelt a szülők, a nagyszülők, volt diákok és az iskola támogatóival, hogy megtekintsék a hetek óta készülő bemutatót.

A rendezvényen nt. Cseh Lajos református lelkész és ft. Balázs Patrik esperesplébános mondtak ünnepi köszöntőt, kiemelve az adventi időszak jelentőségét és a karácsonyra való készülődést.

Badin Ivett, az iskola igazgatója beszédében egy rövid karácsonyi történetet mesélt el a gyertyáról és annak fényéről, amelyet az ember belső fényéhez és a szeretet erejéhez hasonlított. Arról beszélt, hogy a karácsony minden évben lehetőséget ad arra, hogy a rohanó hétköznapok közepette megálljunk egy pillanatra, és

figyelmünket a lényegre – a szeretetre, a hitre és az egymás felé fordulásra – irányítsuk.

Hangsúlyozta, hogy az iskola küldetése nem csupán a tudás átadása, hanem az is, hogy a diákok valódi közösségi élményeket és maradandó értékeket kapjanak. Kiemelte, hogy az ünnepi együttlét megerősíti mindazt, ami összeköt bennünket. Köszönetet mondott mindenkinek a támogatásért, a segítségért és az egész éves közös munkáért. Végül áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánt az iskola teljes közösségének.

A műsor központi eleme az alsó tagozatos tanulók betlehemes játéka volt.

A diákok életkorukhoz illő, kedves, dramatizált formában mutatták be Jézus születésének történetét.

A jeleneteket rövid verses betétek tarkították, rávilágítva arra, hogy az ünnep üzenete ma is aktuális.

A felső tagozatos osztályok egyedi zenés-irodalmi összeállítással készültek. A műsorban ismert karácsonyi dalok feldolgozásai tánckoreográfiákkal egészültek ki. Az előadás központi témájaként bemutatták, hogyan találhatják meg a mai fiatalok az ünnep igazi tartalmát egy felgyorsult, túlhajszolt világban. A dramatikus elemek között

megjelent a közösség ereje, az önkéntesség és az egymás iránti felelősségvállalás üzenete is.

A diákok rávilágítottak arra, hogy a karácsony akkor válik igazán teljessé, ha nemcsak kapunk, hanem adunk is: időt, figyelmet, törődést és szeretetet.

A rendezvény zárásaként az egész iskola együtt énekelte el az Égnek a fények című dalt, amely felemelő és bensőséges pillanattal koronázta meg az estét. A közös éneklés egyszerre volt látványos és megható, hiszen

jól tükrözte a közösség erejét, az összetartozás élményét és az ünnep valódi üzenetét.

A terem megtelt fénnyel, ünnepi hangulattal, amely hosszú időre emlékezetessé tette a karácsonyi műsort.

A bemutató idén is világossá tette, hogy az iskola közössége számára a karácsony több mint ünnep, alkalom arra, hogy a diákok és a családok együtt éljék meg a hitből fakadó örömöt, a szeretetet és a közösséghez való tartozás élményét.

További képek az eseményről IDE kattintva találhatók.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma