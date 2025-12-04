XIV. Leó pápa szeretné felkeresni Szlovákiát

Peter Pellegrini államfő a csütörtöki pápai magánaudiencián meghívta Szlovákiába XIV. Leó pápát, és ajándékokat adott át az ország nevében – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az elnöki hivatal.

Az ajándékok a békét szimbolizálják, a spirituális örökséget és a szlovák hagyományos művészetet közvetítik, van köztük például egy üveg békegalamb, a pápa béketeremtő küldetésére való utalásként. „Kristálytiszta üvegből készült, fénye a reményt szimbolizálja, a törékenysége pedig azt, hogy a béke is mennyire törékeny – az emberek döntésein múlik, a párbeszéden és a megbocsátáson. Arany talpazata pedig az emberi méltóságot idézi, és a reményt, hogy győzhet a megbékélés” – részletezte az elnöki hivatal.

A másik ajándék egy drótból készült szobor, címe a Remény zarándokai. A zarándokok összetartozását szimbolizálja, és a 2025-ös Jubileumi év logóját idézi. Az államfő elvitte a tátrai jégkatedrálisról készült felvételeket is a pápának. A jégből készült idei alkotás Ferenc pápa és XIV. Leó pápa előtt is tiszteleg.

XIV. Leó pápa csütörtökön a Vatikánban azt mondta Peter Pellegrini államfőnek, hogy a nem túl távoli jövőben szeretné meglátogatni Szlovákiát – erről a pápai magánaudienciát követő sajtótájékoztatóján számolt be a szlovák államfő. Hozzátette, reméli, hogy a pápalátogatás egy-két éven belül megvalósulhat.

TASR/Felvidék.ma