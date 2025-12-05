Komoly bajban van Európa, ami a brüsszeli elit elhibázott politikájának következménye

Európa komoly bajban van, de a bajok nem maguktól jönnek, hanem a brüsszeli elit elhibázott politikájának a következményei – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel megrendezett konzervatív konferencián magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs azt mondta: nem magától van migrációs válság, nem magától van gazdasági válság, hanem az elhibázott brüsszeli döntések következményeként stagnál az európai gazdaság, emelkednek az energiaárak, és egyre nehezebb a középosztály számára a megélhetés.

„Az európai elit nem gondolkodik semmi másban, csak az orosz–ukrán háború további finanszírozásában, és ezért hajlandó feláldozni akár az európaiak biztonságát, békéjét és gazdasági fejlődési lehetőségeit is”.

Az európai válságot csak radikális eszközökkel lehet kezelni: új vezetésre van szükség – jelentette ki. A vezetés cseréjére van szükség az Európai Unióban, különben nem lehet úrrá lenni a háborún, a migrációs válságon és a gazdasági hanyatláson – emelte ki.

Azon véleményének adott hangot, amely szerint az európai emberek ki fogják kényszeríteni, hogy olyan vezetőik legyenek, akik az ő érdekeiket képviselik, nem pedig valami „tőlük távol lévő, magasrendűnek tartott hatalmi célkitűzést”. Ez a demokratikus fordulat most történik egész Európában – hívta fel a figyelmet.

A politikus kiemelte: az Európai Uniót sújtó legerősebb és legfontosabb kihívás jelenleg az orosz–ukrán háború. Ezzel összefüggésben azt mondta:

olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a bátorság, az elhivatottság arra, hogy valami teljesen mást csináljanak, mint az uniós vezetők az elmúlt négy évben.

Olyan politikusokra van szükség, akikben megvan a bátorság arra, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy Európa lezárja ezt a konfliktust – húzta alá.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő csalási és korrupciós üggyel kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta: a botrány megint megmutatta, hogy a háborúpárti elit milyen korrupt, technokrata és bürokrata eszközökkel vezeti az Európai Uniót. Ez a botrány újabb érvet jelent az Európai Unió radikális átalakítása mellett – szögezte le.

A háborúpárti uniós külügyi főképviseletet és az uniós intézményrendszert vissza kell bontani, valamint a tagállamoknak újra kezükbe kell venniük a kezdeményezést.

Ez fontos szuverenitási kérdés – tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.

MTI/Felvidék.ma