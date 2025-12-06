Home Itt és Most Meggyújtotta a karácsonyi fényeket a köztársasági elnök
Itt és Most

Meggyújtotta a karácsonyi fényeket a köztársasági elnök

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Peter Pellegrini köztársasági elnök gyerekekkel közösen gyújtotta meg péntek este a karácsonyfa fényeit az elnöki palota előtt. Az államfő örömét fejezte ki, hogy folytatódik ez a hagyomány Mikulás napjának előestéjén az elnöki palotában, és hozzátette, idén szimbolikus jelentősége van számára ennek a hagyománynak, mivel nemrég tért vissza a Vatikánból.

A karácsonyfa és az elnöki palota épületének ünnepi kivilágítása a karácsonyi időszak kezdetét jelzi. „Róma, a Vatikán, sőt mától az elnöki palota is karácsonyi hangulatot áraszt, és hiszem, közösen felismerjük, hogy jobban kell örülnünk a hétköznapi dolgoknak, hogy többet kell foglalkoznunk a szeretteinkkel, hogy a gyerekeknek többet kell gondolniuk a szüleikre, a szülőknek a gyerekeikre,

hogy kizárjuk az életünkből a rossz dolgokat, és hogy a karácsony előtti rövid időszakban valahogy megnyugodjunk, és élvezzük az örömteli karácsonyi pillanatokat”

– mondta a köztársasági elnök.

Az államfő köszönetet mondott az karácsonyfa adományozójának is, a 35 éves lucfenyőt a nagyszombati járásbeli Pozsonynádasról szállították a fővárosba. Az elnöki hivatal közölte, hogy az elnöki palota és a Karátsonyi-palota területén több karácsonyfát is felállítottak. A fenyőket a Lesy SR – Odštepný závod Semenoles ültetvényeiről hozták. Megköszönte az elnöki palotába érkezett karácsonyi képeslapokat is, elárulta, hogy

egy karácsonyfát és galambokat ábrázoló képeslap voltak rá a legnagyobb hatással, amelyet egy Lea nevű kislány, a komáromi Határőr utcai alapiskola tanulója készített.

Ezt a lapot fogja elküldeni az elnök a fontos személyiségeknek, és az egész világnak.

Csütörtökön Richard Raši (Hlas-SD), a parlament elnöke is meggyújtotta a karácsonyfa fényeit a parlament épülete előtt. „Közeleg az év legszebb ünnepe, próbáljunk meg békét, tiszteletet és emberséget hozni ezekbe a nehéz napokba. Szép adventet kívánok” – írta Raši a közösségi hálón.

TASR/Felvidék.ma

