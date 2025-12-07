Karácsony a múzeumban – családi nappal készülnek a Galántai Honismereti Múzeumban

A Galántai Honismereti Múzeum ünnepi hangulatú családi programmal várja a látogatókat Családi szombat – karácsony a múzeumban címmel, amelyre december 13-án, a délutáni órákban kerül sor.

A 13 és 17 óra között megrendezett esemény kreatív kézműves foglalkozásokat és egy kisebb kézműves piacot kínál minden érdeklődőnek. Az utolsó belépés időpontja 16:30.

A múzeum munkatársai idén is változatos ünnepi programmal készültek: a kézműves foglalkozások ezúttal is a kiállítótérben kapnak helyet, ahol a résztvevők többféle kreatív tevékenységet próbálhatnak ki, köztük a népszerű mézeskalács-díszítést is.

A vendégek találkozhatnak a régió kézműveseivel, akik saját készítésű karácsonyi díszeket kínálnak: keresztszemes hímzéssel díszített gömböket, patchwork alkotásokat, horgolt és szőtt tárgyakat – mind remek ajándékok lehetnek a fa alá.

A résztvevők számára ezen a napon megtekinthető az aktuális kiállítás, A váci múmiák titkai is, amely különleges bepillantást enged a történelmi és antropológiai érdekességek világába.

Belépődíj felnőtteknek 3 euró, gyerekeknek 1 euró.

A Galántai Honismereti Múzeum szeretettel vár mindenkit, aki szeretné kellemes, kreatív és ünnepi hangulatban tölteni az adventi időszak egyik délutánját.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma