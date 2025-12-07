Több mint kétszáz magyar program zajlott a jubileumi szentévben Rómában és a Vatikánban.

Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a közmédiának nyilatkozva felidézte, Klebelsberg Kunó – aki vallotta: kultúra nélkül nincs Magyarország – 1927-ben alapította meg a Római Magyar Akadémiát azzal a céllal, hogy a kultúrán keresztül megerősítse Magyarországot és a magyar kulturális kapcsolatokat külföldön.

Ehhez szükség van a magyar kultúra sokszínűségének bemutatására, melyben a Római Magyar Akadémia tevékenysége irányadó és példaértékű. E sokszínűség bemutatását a kulturális tárca a jubileumi szentévre is célul tűzte ki

– közölte az államtitkár.

A programsorozat alkalmával Rómában, az európai kultúra központjában megjelenő intézmények nemcsak az olasz közönséget szólították meg, hanem a városba érkező turistákat is – hangsúlyozta a politikus.

Kiss-Hegyi Anita a kulturális események közül kiemelte a Magyar Művészeti Akadémia által létrehozott, az utcáról is látható kiállítását, amely a barokk jezsuita színház díszleteit mutatta be. Rendeztek koncertet az Orgonák Éjszakáján a Filharmónia Magyarország együttműködésével, szerveztek eseményt a Robert Capa központ és a Zeneakadémia közreműködésével, Debrecen városa pedig egy betlehemet ajándékozott a Római Magyar Akadémiának – mondta.

Kórusok, civil szervezetek léptek fel, a Városok, Falvak Szövetsége szervezésében pedig egy-egy település a maga kultúráját, gasztronómiáját, különböző programjait hozhatta el a római közönségnek – tudatta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár elmondta, egy miniszteri ösztöndíjas program révén két fiatal is bekapcsolódhatott gyakornokként a jubileumi szentév magyar eseményeinek szervezésébe.

A kezdeményezés jó volt a hallgatóknak, hiszen külföldi munkatapasztalatot szereztek, a magyar fiatalokért dolgozhattak, sokat tanulhattak, és jót tettek az akadémia munkatársainak is, mert a gyakornokok új szemléletet, újfajta szervezést hoztak a mindennapokba – hangsúlyozta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika kifejtette, a kezdeményezés sikerét látva azon gondolkoznak, miként lehetne a Liszt Intézetekben, a különböző külföldi magyar helyszíneken olyan programot szervezni, amely valós segítséget nyújt az intézményeknek, és mellette fiatalokat tanít meg a kulturális diplomácia alapjaira, amely tudással utána hazájukat tudják segíteni karrierjük során.

A politikus úgy vélte, a programot az egyetemek bázisán kell majd elindítani nemzetközi tanulmányokkal, bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók számára.

MTI/Felvidék.ma