Fölényes magyar teljesítmény után egy góllal maradtunk alul a vb-favorit Dánia ellen

A magyar női kézilabda-válogatott 28–27-re, minimális különbséggel kapott ki Dániától a világbajnokság középdöntőjének záró fordulójában Rotterdamában, és csoportmásodikként jutott a negyeddöntőbe. Golovin Vlagyimir együttese húsz percig magabiztosan kézben tartotta a rangadót, ötgólos előnyt is kiépített, ám a hajrában fordított a skandináv csapat. A szerdai negyeddöntős ellenfél a francia–holland rangadó győztese lesz.

Remek rajt, feszes védekezés

A meccskeretből Janurik Kinga és a betegséggel bajlódó Vámos Petra maradt ki, helyén Simon Petra kezdett – és parádés teljesítménnyel nyitotta a találkozót. Szemerey Zsófi is kiválóan védett, hétméterest is hárított, miközben a magyar csapat nagyon pontos támadójátékkal kerülte az elkapkodott kísérleteket.

A 16. percben 8–6-nál időt kellett kérniük a dánoknak, majd egyenlíteniük csak két hétméteresből sikerült.

A félidő végén emberhátrányokat is kibírtunk, Albek Anna és Szmolek Apollónia remek beszállással segítette a csapatot, így a szünetben 15–13-as magyar vezetés állt az eredményjelzőn.

Ötgólos előny, majd dán fordítás

A fordulás után tovább nőtt a magyar lendület. Klujber Katrin és Simon Petra kiváló összjátéka, valamint egy látványos kínai figura is góllal zárult, Szemerey pedig az addig hibátlan Hansen ötödik hétméteresét is hárította. Albek találatával 23–18-nál már öttel vezettünk, a magyar szurkolók pedig uralták a hangulatot a csarnokban.

A 42. perc után azonban megtört a játék ritmusa: támadásban több hiba csúszott a befejezésekbe, a dánok pedig négy találattal közelítettek, majd 24–24-nél egyenlítettek.

A hajrá izgalmasan alakult: bár két góllal ismét elléptünk, Halilcevic és a cserekapus Milling kulcspillanatokban átlendítette Dániát, amely 28–26-ra fordított.

Az utolsó másodpercben még Klujber előtt volt az egyenlítés lehetősége, de blokkon akadt el a labda.

A hajrában a bátorság és a rutin egy kissé hiányzott, de összességében büszkék lehetünk a játékosokra, akik hosszú menetelés és nehéz ellenfelek után is nagyot küzdöttek.

További program

A magyar válogatott a szerdai negyeddöntőben lép pályára, ellenfele a ma esti francia–holland rangadó győztese lesz.

A magyar női kézilabda-válogatott 18 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare), Albek Anna (Metz Handball)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma