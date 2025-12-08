Dunaszerdahelyre látogat a Szentegyházi Gyermekfilharmónia

December 18-án különleges, ünnepi élménnyel gazdagodik Dunaszerdahely: adventi koncertturnéjuk részeként a városba érkezik Erdélyből a mintegy százötven tagot számláló Szentegyházi Gyermekfilharmónia. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ szervezői szerint ritka és megtisztelő alkalom, hogy a nagy múltú ének- és zenekar épp az ünnepi időszakban látogat el a Csallóköz szívébe.

A művelődési központ a koncert kapcsán portálunknak részletesen beszámolt az előkészületekről. Csörgei Tünde igazgatóhelyettes hangsúlyozta: nagy öröm és felelősség egyszerre vendégül látni egy ekkora létszámú együttest.

Mint fogalmazott, a meghívást örömmel fogadták el, így a karácsonyi turnéjuk egyik fontos állomása lesz Dunaszerdahely.

Kiemelte, hogy

a művelődési központ célja a segítségnyújtás: az elszállásolás, a megvendégelés és a koncert teljes lebonyolításának gördülékeny biztosítása, hogy az együttes minden tagja méltó fogadtatásban részesüljön.

Mint megtudtuk, a filharmónia – a jelenlegi információk szerint – összesen 151 fővel érkezik: 135 gyermek, 10 kísérő és 6 autóbuszsofőr teszi majd meg az utat – egy estére mindannyian Dunaszerdahely vendégei lesznek.

Csörgei Tünde elmondta: mivel helyben nem áll rendelkezésre ekkora csoport befogadására alkalmas szálláshely, a központ a helyi közösséghez fordult segítségért.

„Úgy gondoltuk, karácsony előtt különösen szép gesztus lehet, ha a gyerekeket családok fogadják be egy éjszakára. Ezért megszólítottuk a jóakaratú embereket, a zengő tanodás és táncos szülőket, valamint minden dunaszerdahelyi és környékbeli lakost”

– tette hozzá. A felhívásra számos felajánlás érkezett.

A település vezetősége is aktívan támogatja a kezdeményezést. A koncert után, az este folyamán egy fogadást, szeretetvendégséget is tartanak, amelynek során vendégül látják a teljes együttest, illetve a kísérőket. Mindennek megvalósításához szintén sok magánszemély, intézmény, szervezet és vállalkozás járul hozzá.

„Hatalmas az összefogás és a segítségnyújtás, temérdek irányból érkezik a támogatás”

– jegyezte meg az igazgatóhelyettes.

Megjegyezte, hogy a koncerten egy úgynevezett „becsületkassza” is rendelkezésre áll majd – a befolyt összeg pedig teljes egészében a filharmónia működésének támogatására szolgál majd.

Csörgei Tünde szerint ez is fontos része a közösségi összefogásnak:

„Adni jó, kapni jó – és karácsony előtt különösen felemelő élmény mindezt együtt megélni.”

Mint hangsúlyozta, a művelődési központ teljes csapata részt vesz az előkészületekben és a szervezésben.

A filharmónia tehát egy felejthetetlen, karácsonyi hangulatú koncerttel ajándékozza majd meg a közönséget – olyan előadással, amely minden korosztály számára felemelő ünnepi pillanatokat ígér. A koncert minden érdeklődő számára nyitott, a szervezők pedig arra biztatnak mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, és legyenek részesei a közös ünnepi élménynek.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma