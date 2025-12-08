Nyílt és baráti légkörben zajlott Pellegrini és az azeri elnök találkozója

Szlovákia és Azerbajdzsán baráti országok és stratégiai partnerek. Szeretnék elmélyíteni kapcsolataikat és az együttműködést – hangzott el a Peter Pellegrini köztársasági elnök és Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök hétfői, pozsonyi találkozója utáni közös sajtótájékoztatón.

Azerbajdzsáni államfő első alkalommal látogatott hivatalosan Szlovákiába. „A találkozó nyílt és baráti légkörben zajlott, mert Szlovákia baráti országnak tekinti, és jó kapcsolatokat ápol Azerbajdzsánnal, amely országnak stratégiai szerepe van a térségben” – közölte Pellegrini.

Kiemelte, hogy

Azerbajdzsán gazdasága a legerősebb a Dél-Kaukázusban, az ország olyan területen fekszik, amely összeköti Európát Ázsiával, és gazdag energiatartalékai vannak.

„Nagyon örülök, hogy erősödnek a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok, és ma az elnökkel és a két országot képviselő delegációval közösen megerősítettük, hogy ez a potenciál nagyon nagy” – jelentette ki Pellegrini, és hozzátette, a két delegáció leszögezte, hogy fontos a két ország közötti stratégiai partnerség fejlesztése.

Több területen is erősíteni kell az együttműködést, például a védelem, az energetika, a modern technológiák, a turizmus és a kultúra területén. Pellegrini kifejtette, hogy Azerbajdzsán és más országok szerepe is kulcsfontosságú az olaj- és gázellátás diverzifikálása szempontjából.

Hozzátette, a két ország szakértői vizsgálják az azerbajdzsáni energiaszektorban rejlő lehetőségeket.

Alijev kijelentette, ha szükséges, Azerbajdzsán kész bármekkora mennyiségben, bármikor gázt szállítani Szlovákiába. Pellegrini kiemelte Szlovákia védelmi iparát és a lőszergyártás fellendülését, amelyben szintén szeretne az ország együttműködni Azerbajdzsánnal.

„Hazai technológia és azerbajdzsáni finanszírozás formájában szeretnénk együttműködni, azaz a termelés egy részét Azerbajdzsánba helyeznénk át, és partnerként, közösen értékesítenénk a piacon az előállított termékeket” – magyarázta Pellegrini.

„Szlovák technológia és azerbajdzsáni források felhasználásával új termékekkel léphetnénk ki a nemzetközi piacra” – tette hozzá Azerbajdzsán elnöke. Pellegrini úgy véli, további szlovák befektetők érkezhetnek Azerbajdzsánba, vagy közvetlen légi járat indulhatna Azerbajdzsán fővárosa, Baku és Pozsony között.

Az államfő gratulált Azerbajdzsánnak az Örményországgal kötött békéhez is. Alijev megerősítette, hogy Szlovákia és Azerbajdzsán baráti országok és stratégiai partnerek. „Ez a hivatalos látogatás lendületet ad a kapcsolataink fejlesztéséhez” – tette hozzá, és kijelentette, mindkét ország illetékesei aktívan dolgoznak a fent említett célok elérésén.

„Mindkét kormány illetékesei feladatul kapták, hogy tovább erősítsék a két ország együttműködését” – tette hozzá az elnök, és dicsérte Szlovákia független külpolitikáját. A hétfői találkozón részt vett az elnöki palotában Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter és Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter is.

A találkozó után a két államfő koszorút helyezett el a Szabadság kapuja emlékműnél, és megtekintették a dévényi várat. Kedden (december 9.) Alijev Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnökkel és Richard Raši (Hlas-SD) házelnökkel találkozik.

