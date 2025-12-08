Orbán Viktor: óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolat

Magyarország egyedül áll Nyugaton, mert rokonainkat Keleten hagytuk, ezért óriási jelentőségű a török világgal való kapcsolatunk – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn sajtótájékoztatón, Isztambulban.

A magyar kormányfő a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást követően rendezett eseményen elmondta, hogy már 32. alkalommal találkozik a kis-ázsiai ország vezetőjével, ez pedig nem véletlen.

A két ország vezetői tárgyalásainak értékes részei a történelmi távlatok, megközelítések, ugyanis „a történelmi távlatok segítenek megérteni a két nép és a két kormány közötti mély együttműködést” – mutatott rá.

Úgy vélekedett:

Nyugaton három kultúra és világ – egy germán, egy szláv és egy latin – létezik, de a magyarok egyikhez sem tartoznak, mert rokonaikat Keleten hagyták, s éppen ezért óriási jelentőségű Magyarország török világgal való kapcsolata.

Utalt arra, hogy a török elnök a történelmi távlatokat helyezte előtérbe és a török világ rengeteg energiát fog összegyűjteni.

Mint mondta, ennek a folyamatnak a részeként csatlakozhatott Magyarország is megfigyelőként a türk országok szervezetébe, azóta pedig folyamatosan erősítik a türk-magyar együttműködést, „amelynek vezérhajója a Törökország és Magyarország közötti együttműködés” – hívta fel a figyelmet.

Kijelentette: a Magyarországot körülvevő világban „az igazán életerős és feltörekvő erősödő világ az a török világ”, s miután „itt megvannak a kulturális és származási gyökereink, (…) ki szeretnénk használni az ebből fakadó előnyöket és lehetőségeket”

– fogalmazott.

Ennek kapcsán megjegyezte: ezért emelték a két ország együttműködését a kiemelt stratégiai együttműködés szintjére, s ennek részeként emelkedik nemsokára a kezdeti 2,5 milliárdról 6 milliárd dollárra a török–magyar kereskedelmi forgalom, „az elnök úr pedig most meghirdette (…), hogy ez legyen 10 milliárd dollár”, ezt pedig Magyarország örömmel elfogadja – mondta.

MTI