Home Egyéb A hollandok várnak a magyar válogatottra a világbajnoki negyeddöntőben
Egyéb

A hollandok várnak a magyar válogatottra a világbajnoki negyeddöntőben

BN
BN
Fotó: MTI

A társházigazda Hollandia lesz a magyar női kézilabda-válogatott ellenfele a világbajnokság szerdai negyeddöntőjében. A hollandok a középdöntő utolsó mérkőzésén 26–23-ra győzték le a címvédő Franciaországot Rotterdamban, ezzel csoportelsőként jutottak tovább – és váltak Golovin Vlagyimir együttesének következő kihívójává.

A holland csapat nagy lendülettel, kiváló hangulatban kezdett, a csaknem tízezer fős Ahoy Arena közönsége már az első percektől óriási támogatást adott. A franciák ugyan próbáltak kapaszkodni, ám a hazaiak ritmusát ezúttal sem tudták megtörni: a találkozó végig magas intenzitású, látványos játékot hozott. A holland válogatottban Bo van Wetering, Dione Housheer és Kelly Dulfer vezérszerepet vállalt, míg a franciákat Hatadou Sako bravúrjai tartották meccsben.

A háromgólos holland siker azt jelenti, hogy a magyar csapat az Európa-bajnoki bronzérmes, gyors kézilabdát játszó, fegyelmezett és fizikálisan is erős ellenféllel találkozik a legjobb nyolc között.

Hollandia az elmúlt években stabil topcsapatnak számít, és ez a mostani, a címvédőt is felülmúló teljesítmény is mutatja, miért számít komoly erőpróbának a magyarok számára a szerdai mérkőzés.

Fotó: MTI

A magyar női kézilabda-válogatott legutóbb 2013-ban jutott be világbajnokságon a negyeddöntőbe – akkor a nyolcadik helyen zárt.

Most ismét adott a lehetőség, hogy a csapat visszatérjen a világelithez.

A tét a vb-elődöntő, ilyen magasságban legutóbb 2005-ben járt a magyar női kézilabda-válogatott.

Negyeddöntő:
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG

A magyar női kézilabda-válogatott 18 fős világbajnoki kerete:

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare), Albek Anna (Metz Handball)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

BN/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fölényes magyar teljesítmény után egy góllal maradtunk alul...

Jótékonysági Mikulás-futás Bősön

A japánok elleni döntetlennel negyeddöntőbe jutott a magyar...

Apró falatkák, nagy veszélyek: mit tegyünk, ha az...

Kulcsfontosságú két pontot gyűjtött a románok ellen a...

Dunaszerdahelyi siker a III. Csallóközi Kézilabda Kupán

Két koraesti és egy esti meccs vár a...

Női kézilabda-vb – Hétgólos siker Svájc ellen, négy...

Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a téli olimpiai...

Fölényes győzelemmel biztosította helyét a középdöntőben a magyar...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma