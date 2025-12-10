A nagytoronyai szőlészet és borászat színvonalas szolgáltatással bővült

Már egész évben színvonalas szolgáltatásokkal várja a nagytoronyai (Veľká Trňa) szőlészet és borászat a tokaji térségbe látogatókat. A létesítményben Relax Tokaj Zóna Wellness elnevezéssel készült el az a projekt, amelyet Kassa Megye Önkormányzata a Terra Incognita program keretében 50 000 euróval támogatott.

A korszerű körülményeket, ellátást nyújtó wellness zónában minden látogató számára biztosított a pihenés, a kikapcsolódás, a teljes regenerálódás. A projekttel, amelyet az Ostrožovič Kft. valósított meg, még több vendéget fogadhatnak, ráadásul nemcsak a nyári időszakban, hanem egész évben. Ehhez járul hozzá, hogy az eddigi külső medencéhez és négyszemélyes pezsgőfürdőhöz újabb tizenegy személyes pezsgőfürdőt, négyszemélyes infraszaunát és pihenőágyakat alakítottak ki.

A további látogatók fogadásán kívül ezzel újabb munkahelyeket is biztosítanak a helyieknek és a környékbelieknek, valamint hozzájárulnak a helyi gazdaság erősítéséhez is.

Rastislav Trnka, Kassa Megye Önkormányzatának elnöke úgy nyilatkozott, hogy a bővítés nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy a látogatók, a turisták több időt töltsenek a térségben, felfedezzék az ország ezen távoli részének szépségeit, értékeit és különlegességeit.

Így emelhetik Kassa megye jelentőségét úgy a külföldi, mint a hazai érdeklődők számára.

Jaroslav Ostrožovič, a projekt kivitelezője szerint külön előny, hogy a bővítéssel megoldódott a térség mobil lefedettsége is, amely komfortosabbá teszi a létesítményt a látogatók részére, illetve a legnagyobb előnynek azt tartja, hogy szőlészetük és borászatuk így egész évben a látogatók rendelkezésére áll. A vendégek a pihenés mellett borkóstolókon is részt vehetnek, továbbá a kiépített kerékpárutaknak köszönhetően akár kerékpáron is bejárhatják a környéket.

Lenka Vargová Jurková, a Kassai Regionális Turizmus társaság igazgatója tájákoztatásában elmondta, hogy

a tokaji térség számtalan alkalmat kínál az élményszerzésre, a barangolásra a pincék között, a pincék megtekintésére, a hordó alakú kilátótorony meglátogatására és a különféle kulturális események is mind-mind attraktívvá teszik a vidéket.

„Persze ahhoz, hogy az érdeklődők teljeskörű élményeket kapjanak, színvonalas szolgáltatások is kellenek. Ezért örülünk a most megvalósult beruházásnak, a wellness központ bővítésének, mert a látogatók így hosszabb időt tölthetnek itt, még több kirándulást tervezhetnek maguknak, színvonalasabb szolgáltatásokat kapnak, illetve kellemesebb élményeket szerezhetnek” – tette hozzá az igazgató.

