A nyitrai kálvárián nyílt kiállítás Szent II. János Pál pápa szlovákiai útjairól

A nyitrai kálvárián, a Boldogságos Szűz Mária Missziós Házában ünnepélyesen megnyitották a „II. János Pál pápa és Szlovákia” című kiállítást, amely a szent pápa mindhárom szlovákiai apostoli látogatását bemutatja.

A rendezvény Lengyelország szlovákiai nagykövete, Piotr Samerek védnöksége alatt valósult meg.

Samerek nagykövet köszöntőjében hangsúlyozta Szent II. János Pál pápa rendkívüli közelségét és bensőséges kapcsolatát Szlovákiával, valamint felidézte azt az örökséget, amelyet a pápának a szlovákiaiak iránti különleges szeretete hagyott maga után.

Arra buzdított, hogy őrizzük és éljük meg a barátságot – azt az értéket, amely szerinte a jövőben is meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön a két ország közti kapcsolatok alakulásában.

A megnyitón a kulturális és egyházi élet több kiemelkedő személyisége is jelen volt, köztük Dagmar Babčanová, Szlovákia korábbi szentszéki nagykövete férjével együtt, valamint František Rábek nyugalmazott tábori püspök is.

A tárlat 2026. január 15-ig látogatható, mindennap 8 és 18 óra között, a nyitrai kálvárián található Boldogságos Szűz Mária Missziós Házban.

