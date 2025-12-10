Home Régió Adventi hangulat, vásár és ajándékosztás a nagykaposi Magyar Házban
Vásár a nagykaposi Magyar Közösségi Ház udvarán (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

December 6-án tartották a Magyar Közösségi Ház szervezetei – a Nagykapos és Vidéke Társulás, a Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya és Nagykaposi Alapszervezete – már hagyományosnak mondható, családi programokban bővelkedő háztáji és kézműves vásárjukat. Zsongás, gyerekzsivaj, finom illatok és szebbnél szebb, kézzel készített alkotások töltötték meg az intézményt.

A vásár különlegessége, hogy az árusok zömmel Ung-vidékről és a szomszédos Bodrogközből érkeznek, így érvényesül a helyben, helyitől veszem elve, mellyel a régió kézműveseit és termelőit népszerűsítik a helyi lakosság körében.

Ringató foglalkozás Jakab Krisztinával (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Gabri Rudolf intézményvezető és Ilko Mónika, a vásár háziasszonya  a megnyitóbeszédben éppen ezeknek a helyi értékeknek a megbecsülésére hívták fel a vásárlók figyelmét és természetesen arra, hogy a közösségi ház vásárán mindennél fontosabb az, hogy az emberek jól érezzék magukat, hiszen ez nemcsak egy piac, hanem a családok egészét megszólító közösségi program.

Az évek óta megrendezésre kerülő háztáji és kézműves vásár jellegzetességei a hozzá kapcsolódó családi programok, gyerekfoglalkozások és a házi készítésű finomságok,

melyekkel a házigazdák az árusokat és a rendezvényre érkezőket kínálják.

A Rákóczi Szövetség óvodai ajándékainak átadása (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Míg a felnőttek vásároltak, a gyerekek játszottak. A legkisebbeket Ringató foglalkozás várta, a nagyobbak pedig karácsonyi dekorációt készíthettek a kaposkelecsényi szakkör kézműveseivel, vagy kreatívkodhattak és játszhattak a nagykaposi magyar óvoda pedagógusaival. Arra is volt lehetőség, hogy a felnőttek is egy kicsit újra gyerekek legyenek: társasjátékozhattak, kirakózhattak, kártyázhattak együtt a gyerekekkel.

A rendezvény kiemelkedő eseménye volt a Rákóczi Szövetség karácsonyi óvodai ajándékainak átadása a leendő óvodásoknak (még ebben az évben további óvodai átadók alkalmával valamennyi magyar óvodás megkapja majd a Rákóczi Szövetség ajándékát). A családi programokról senki sem távozott üres kézzel, a nagyobb gyerekek a Csemadok területi és helyi szervezeteinek jóvoltából egy-egy mikuláscsomagot vihettek haza.

Egy kis közös kézműveskedés (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

A vidám hangulatban telt rendezvény a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

VE/Felvidék.ma

