Az ellenzék szerint fél a koalíció, ezért halasztgatja az üléseket

Az ellenzék szerint félnek a kormánypártok, ezért halasztják el rendre az egyes miniszterek, valamint az egész kormány elleni bizalmatlansági indítványok parlamenti megvitatását, semmibe véve az alkotmányos alapjogokat. Erről ellenzéki képviselők nyilatkoztak újságíróknak a parlamentben.

„Talán sosem kerül sor ezekre a rendkívüli ülésekre. Hamarabb lesz demokratikus parlamenti választás, és fejezi be ez a kormány, mint rendkívüli ülés valamelyik miniszter leváltásáról. Ez a gyávaság netovábbja, az alkotmány és a választók megcsúfolása. De szerintem most szerepet játszik benne az is, hogy valamelyik miniszter tényleg megbukna, mivel annyira szétzilált a kormánykoalíció” – jelentette ki Michal Šimečka, a PS elnöke.

„Az ellenzék már több mint egy éve nem tud élni alkotmányos jogaival, hiszen a bizalmatlansági indítvány is ezek közé tartozik. Emiatt az ország már nem klasszikus demokrácia, a diktatúra jegyeit mutatja, a kormánytöbbség megakadályozza, hogy az ellenzék éljen alkotmányos jogaival”

– mondta Igor Matovič, a Slovensko mozgalom elnöke.

A KDH szintén az alkotmányos jogok megsértésének tartja a történteket, és valószínűleg az Alkotmánybírósághoz fordul. „A kormánypártok ignorálják az alkotmányt és az ellenzéket. De azt is látjuk, hogy Robert Fico már nem ura a helyzetnek, attól fél, hogy valamelyik koalíciós partnere nem megfelelően szavazna a leváltási kísérleteknél, ezért halasztgatják ezeket hónapról hónapra” – nyilatkozta Milan Majerský, a KDH elnöke.

A hat miniszter és a kormány elleni bizalmatlansági indítványok összevont ülése szerdán 14 órakor kezdődött volna,

de a kormánypárti többség megszavazta a január 27-én kezdődő ülésszakra való elhalasztását.

A bizalmatlansági indítványokat az ellenzék terjesztette be, de az üléseket határozatképtelenség miatt sosem sikerült megnyitni, nem volt jelen elegendő parlamenti képviselő, ezért folyamatosan, ülésről ülésre elhalasztották azokat.

