Ötnapos hosszú hétvégével érkezik a karácsony: élénkül a belföldi utazási kedv Magyarországon

Az év utolsó hosszú hétvégéje öt napot jelent: karácsonykor idén is sokan belföldi pihenésre cserélik az ünnepi sürgés-forgást Magyarországon. Budapest és Siófok a legnépszerűbb úti cél az előfoglalások alapján. Két- és hároméjszakás tartózkodási időt választottak a legtöbben. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti kosárértéket jelent.

A főváros és Siófok holtversenyben az élen, utánuk Hajdúszoboszló és Eger vezeti a Szallas.hu karácsonyi, belföldi foglalási toplistáját. A dobogósokat Zalakaros, Pécs, majd holtversenyben Gyula, Szeged és Miskolc követi. A legtöbb előfoglalást szerző települések listáját Hévíz, Nyíregyháza, Kecskemét és Sárvár zárja.

A régiós adatok szerint Észak-Magyarország vezet 23 százalékkal, a második helyen pedig a Balaton és a Dél-Dunántúl osztozik, egyaránt 14–14 százalékkal. Nyugat-Dunántúl jelenleg a foglalások 13, míg Észak-Alföld 11, Budapest és környéke 10 százalékát adja. Dél-Alföld részesedése 9, Közép-Dunántúlé pedig 4 százalék.

A Szallas.hu adatai alapján a karácsonyi időszakban a foglalások fele két főre szól. A három- és négyfős utazók együttesen a foglalások 31 százalékát adják (16 százalékuk háromfős, 15 százalékuk négyfős), míg a foglalások 8 százaléka egy főre érkezett. Az ötfős vagy annál nagyobb létszámra rögzített foglalások aránya 11 százalék.

„A foglalások tartózkodási idő szerinti megoszlása alapján a kétéjszakás foglalások adják a legnagyobb részt, a karácsonyi foglalások 37 százalékával” – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A hároméjszakás tartózkodás aránya 30 százalék, az egyéjszakásoké 16 százalék, a négyéjszakásoké pedig 12 százalék. Az öt éjszakára vagy hosszabb tartózkodásra szóló foglalások aránya 5 százalék.

Minden második karácsonyi foglalás hotelbe szól, az apartmanok aránya 22 százalék, a vendégházaké 16, a panzióké pedig 8 százalék. Egyéb szállástípusok a foglalások 4 százalékát jelentik.

A hoteles foglalások 57 százaléka négycsillagos kategóriába tartozik, és a vendégek 55 százaléka ellátást is választ, amelyből a leggyakoribb a félpanzió. A foglalások 54 százaléka wellness-szálláshelyre szól.

A karácsonyi foglalások 37 százaléka 70–170 ezer forint közötti kosárértéket jelent. A foglalások 35 százaléka nem éri el a 70 ezer forintos kosárértéket. A 170–270 ezer forint közötti tartományba a foglalások 16 százaléka tartozik, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 12 százalék.

A szállásadók sok helyen ünnepi programmal készülnek, többek között kézműves foglalkozással, mézeskalács-díszítéssel, zenés műsorral, karácsonyi menüsorral és közös karácsonyfa-díszítéssel.

„Több partnerünk sztárfellépővel gondoskodik az igazán ünnepi hangulatról, például Falusi Mariann és Kocsis Tibor is énekelnek majd a karácsonyi vacsorák során, máshol pedig bűvész show lesz” – tette hozzá a sajtószóvivő.

A téli szünet egészét összesítve jelen állás szerint Eger, Budapest, Gyula, Hajdúszoboszló és Pécs a legnépszerűbb a belföldi utazók körében.

A Szallas.hu foglalási adatai szerint a legnépszerűbb belföldi úti célok karácsonykor, 2025-ben: 1. Budapest és Siófok; 2. Hajdúszoboszló; 3. Eger; 4. Zalakaros; 5. Pécs; 6. Gyula, Szeged és Miskolc; 7. Hévíz; 8. Nyíregyháza; 9. Kecskemét; 10. Sárvár.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma