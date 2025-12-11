A Magyar Szövetség garanciákat kapott az oktatási tárcától, de továbbra is óvatos

Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke és Kassa megyei képviselő kedden az oktatási minisztériumban folytatott egyeztetést a magyar iskolahálózat jövőjét érintő finanszírozási kérdésekről. A párt és szakmai képviselete – saját megfogalmazásuk szerint – garanciát és időt kért, miután a kormányrendelet-tervezet a 250 fő alatti diáklétszámú alapiskolák állami támogatását jelentősen csökkentené az ún. méretszorzó módosításával – a magyar párt szerint ez 161 magyar intézmény működését veszélyeztetné.

A párt mellett működő oktatási műhely képviseletében Tamás Erzsébet és Fodor Attila tárgyaltak a tárcavezető miniszterrel a magán-, egyházi és állami iskolák képviselőivel, valamint különböző szakmai és fenntartói szervezetekkel együtt. A tárgyalások eredményeként a minisztérium ígéretet tett a memorandum több pontjának pontosítására és módosítására, amelyet a párt újból véleményezhet az oktatási műhely szakértőivel.

A legfontosabb előrelépés, hogy a 2026-os évre a kormányrendeletben szereplő, csökkentett 1,35-ös méretszorzót 1,42-re emelik.

Ez a módosítás mérsékelné a támogatás kiesését azoknál az iskoláknál, amelyeket a korábbi javaslat súlyosan érintett volna.

A minisztérium továbbá vállalta, hogy azok az intézmények, amelyeknél az új méretszorzó miatt az állami támogatás több mint 3 százalékkal csökkenne, az ún. egyeztetési eljárás keretében visszakapják a különbözetet.

A kompenzáció azonban csak azon iskolák számára lesz elérhető, amelyek részt vesznek az iskolafejlesztési tervhez kapcsolódó kérdőív kitöltésében.

A Magyar Szövetség szakmai támogatást ajánl az iskoláknak és fenntartóknak a kérdőívek összeállításához, hangsúlyozva: a teljes magyar iskolahálózat jövője a tét.

Pandy Péter ugyanakkor kijelentette, a párt továbbra sem tartja kötelező érvényű dokumentumnak a minisztérium által előterjesztett memorandumot. Valódi garanciának azt tekintenék, ha a megszerzett ígéreteket a tárca kormányhatározatban vagy kormányrendeletben is rögzítené.

A Magyar Szövetség összegezve álláspontját a közösségi hálón egyértelművé tette: azért tárgyaltak a miniszterrel, mert a méretszorzó csökkentése 161 magyar alapiskola működését veszélyeztetné. Emlékeztettek, a tárcaközi egyeztetésen megfogalmazott javaslataikat a minisztérium nem vette figyelembe, illetve a memorandum jelenlegi formájában nem biztosít jogi vagy anyagi garanciát a magyar iskolák számára.

A minisztérium ugyancsak vállalta, hogy a pénzügyi garanciákat kormányrendeletben vagy kormányhatározatban erősíti meg.

A párt szerint ugyanis a tárca által javasolt memorandum – bár módosított formában ismét véleményezhető lesz – nem kötelező érvényű, ezért önmagában nem nyújt valódi biztonságot az iskoláknak.

A párt üdvözli a miniszteri ígéretet a pénzügyi garanciák kormányzati szintű megerősítésére, de fenntartja kritikáit, és továbbra is egyeztetésekre készül. Pandy Péter azzal zárta bejegyzését, hogy folytatják a tárgyalásokat, nem állnak meg.

