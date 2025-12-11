Home Hitélet A pápa a pannonhalmi főapátot fogadta a Vatikánban
Hitélet

A pápa a pannonhalmi főapátot fogadta a Vatikánban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Hortobágyi T.Cirill (fép: pannonhalmifoapatsag.hu)

XIV. Leó pápa általános audiencián fogadta a Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát vezette ökumenikus delegációt. A pannonhalmi apátság a jubileumi szentév tiszteletére ünnepi koncertet adott a Szent Anzelm római bencés bazilikában szerda este.

November 11-én az egyházfő és a pannonhalmi főapát is részt vett a Szent Anzelm-bazilika felszentelésének 125. évfordulóján rendezett ünnepen, valamint XIV. Leó november végi törökországi látogatása alkalmával Konstantinápolyban is találkoztak.

A pannonhalmi főapát vezette ökumenikus delegáció tagja mások mellett Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

Hortobágyi T. Cirill nyitotta meg szerda este a nézőkkel megtelt Szent Anzelm-bazilikában a pannonhalmi főapátság és a Római Magyar Akadémia közös szervezésű ünnepi koncertjét, amelyen a Korossy Kvartett vonósnégyes és Kiss Zsolt, a pannonhalmi bencés apátság orgonatanára lépett fel.

A főapát hangsúlyozta, hogy a római Aventinus-dombon található Szent Anzelm-bazilika a bencés rend központja, és a bazilika melletti egyetem rektora ez év szeptemberétől Fehérvári Jákó pannonhalmi szerzetes.

Hozzátette, hogy

a Szent Anzelm-bazilika és Pannonhalma közötti kapcsolat a magyarországi apátság alapításáig nyúlik vissza, mivel Szent Adalbert az Aventinus-dombról indította útjára a szerzeteseket, akik 993-ban először Prága mellett alapítottak monostort, majd három év múlva Pannonhalmán.

A római koncertről Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a római közönségnek az Arcus Temporum fesztiválba akartak betekintést nyújtani. Úgy vélte, hogy a művészeti fesztivál, amelyet nyaranta Pannonhalmán rendeznek meg, „a katolikus Magyarország talán legmagasabb színvonalú kulturális élménye, ahol a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás találkozik”.

Hozzátette, hogy a fesztivál nemzetközi színre lépésén dolgoznak, és a „lehető legjobb” első állomás Róma volt a szentév alkalmával.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A nyitrai kálvárián nyílt kiállítás Szent II. János...

„A békéért szünet nélkül mondott imák meghallgatásra találnak”

Adventi ráhangoló a templomban

December 8. – A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Emeljétek fel fejeteket a sejtetések világában

A Pátria rádió katolikus vallási műsorának előzetese

A Vatikáni Kertekben felavatták a Hétfájdalmú Szűz Máriát...

December 12-én veszünk végső búcsút dr. Erdélyi Géza püspöktől

Személyes tiszteletadás az Élet Urának dr. Erdélyi Gézáért

Fél évtized, az ima mezsgyéjén

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma