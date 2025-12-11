Home Ajánló Gombaszög zenei kínálata minden évben hoz jó pár újdonságot, és ez 2026-ban sem lesz másképp
Ajánló

Gombaszög zenei kínálata minden évben hoz jó pár újdonságot, és ez 2026-ban sem lesz másképp

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Gombaszögi Nyári Tábor 2026-ban is különleges zenei programmal készül: július 14. és 19. között a legnagyobb hazai magyar fesztivál egy új, szerzői koncertsorozattal várja a látogatókat. A fellépők ezúttal nem a megszokott koncertformában, hanem úgy mutatják be dalaikat, ahogy azok születtek – őszintén, tisztán, egy szál gitárral.

A fesztivál közönsége előtt először hallható majd Bodor Áron (Esti Kornél) A csendesebb részem című műsora, Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája) kedvenc dalai és versfeldolgozásai, valamint Agócs Márton (Artúr Rambo, Aurevoir) is hoz néhány jól ismert dalt egy meghittebb, közelebb hozó hangzásvilágban.

A bensőséges koncertek mellett idén is készül a fesztivál a nagy tömegeket vonzó zenekarokkal.

Már biztos, hogy színpadra lép Gombaszögön Dzsúdló, a Parno Graszt, Dánielfy, ByeAlex és a Slepp, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol, Anna & The Barbies és az Aurevoir. A fellépők listája pedig folyamatosan bővül.

A szervezők hangsúlyozzák: a karácsony közeledtével nem emeltek árakat, a hetijegyek továbbra is 89 euróért érhetők el, a korábbi évekhez hasonló feltételekkel.

Jegyvásárlás: https://gombaszog.taggin.io/
Aftermovie: https://youtu.be/nbHzd_Zlfec?si=Yf9BMHWO3nNLReaw

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Balázs Péterre emlékezik a közmédia

Megjelent „A labda bűvöletében – 100 éves a...

A Magyar magazin december 10-i tartalmából

Szívvirág

Idén is a magyar zene legjobbjai előtt tiszteleg...

Operaközvetítések a New York-i MET-ből a Bartók Rádióban

A Bagoly mondja podcast új adása a közterek...

Karácsonyi alkotóműhelyekkel várja a gyerekeket a Rozsnyói Bányászati...

A Magyar magazin december 3-i ajánlója

Fiatal szívvel

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma