Gombaszög zenei kínálata minden évben hoz jó pár újdonságot, és ez 2026-ban sem lesz másképp

A Gombaszögi Nyári Tábor 2026-ban is különleges zenei programmal készül: július 14. és 19. között a legnagyobb hazai magyar fesztivál egy új, szerzői koncertsorozattal várja a látogatókat. A fellépők ezúttal nem a megszokott koncertformában, hanem úgy mutatják be dalaikat, ahogy azok születtek – őszintén, tisztán, egy szál gitárral.

A fesztivál közönsége előtt először hallható majd Bodor Áron (Esti Kornél) A csendesebb részem című műsora, Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája) kedvenc dalai és versfeldolgozásai, valamint Agócs Márton (Artúr Rambo, Aurevoir) is hoz néhány jól ismert dalt egy meghittebb, közelebb hozó hangzásvilágban.

A bensőséges koncertek mellett idén is készül a fesztivál a nagy tömegeket vonzó zenekarokkal.

Már biztos, hogy színpadra lép Gombaszögön Dzsúdló, a Parno Graszt, Dánielfy, ByeAlex és a Slepp, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol, Anna & The Barbies és az Aurevoir. A fellépők listája pedig folyamatosan bővül.

A szervezők hangsúlyozzák: a karácsony közeledtével nem emeltek árakat, a hetijegyek továbbra is 89 euróért érhetők el, a korábbi évekhez hasonló feltételekkel.

Jegyvásárlás: https://gombaszog.taggin.io/

Aftermovie: https://youtu.be/nbHzd_Zlfec?si=Yf9BMHWO3nNLReaw

Sajtóközlemény/Felvidék.ma