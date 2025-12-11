Idén is drágább lesz a karácsonyi sütés – három alapanyag ára jelentősen megemelkedett, de van, ami olcsóbb lett

Úgy tűnik, a szlovákiai háztartásoknak idén ismét mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlniuk, ha karácsonyi süteményeket szeretnének sütni. A leggyakrabban használt alapanyagok ára ugyanis látványosan megemelkedett az elmúlt évhez képest – olyannyira, hogy a „bevásárlókosár-modell” költsége tavaly októberhez képest 5 százalékkal magasabb. Ez meghaladja a jelenlegi élelmiszer-inflációt is.

A drágulás hátterében nem pusztán piaci folyamatok állnak. A szakértők szerint az új kormányzati intézkedések – például a cukoradó, a tranzakciós illeték és bizonyos termékek magasabb áfája – közvetlenül érintik a sütéshez gyakran használt alapanyagokat.

A három „bűnös”: kondenzált tej, csokoládé, kakaó

A nagy karácsonyi sütés legfontosabb hozzávalói közül három alapanyag ára szinte kilőtt:

Kondenzált tej: + 57,8%

Főzőcsokoládé: + 37,5%

Kakaópor: + 36,6%

Mivel ezek a legtöbb tradicionális karácsonyi sütemény elengedhetetlen hozzávalói, az áremelkedés a legtöbb háztartást közvetlenül érinti.

Nem minden drágult: van néhány meglepetés is

A jó hír, hogy akad néhány alapanyag, amely olcsóbb lett, és akár kompenzálhatja is a drágulást – legalábbis részben. Például:

Vaj: – 22%

Méz: – 12%

Leveles tészta: – 5%

Bár ezek csökkentik a költségeket, összességében így is magasabb lesz az ünnepi sütés ára, mint egy éve.

Mi áll a drágulás mögött?

A kormányzati intézkedések mellett a globális árupiacok is közrejátszanak. A kakaó és a cukor világpiaci ára jelentős ingadozást mutatott, amely mostanra begyűrűzött a boltok polcaira is. A hatás különösen érezhető a késztermékeknél és az olyan, magas hozzáadott értékű alapanyagoknál, amelyeket a sütés során gyakran használunk.

Összegzés: drágább ünnepi illatok a konyhában

Bár a karácsonyi sütés még mindig az ünnepi készülődés egyik legkedvesebb része, idén egyértelműen többe kerül majd. A növekvő árak azonban nem feltétlenül jelentik azt, hogy le kell mondanunk a hagyományokról – inkább tudatosabb tervezést, alapanyag-választást és kreatívabb recepthasználatot igényelnek.

SZE/Felvidék.ma/SITA